Κουαταρά Αχμέντ Κοσσονού

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κουαταρά Αχμέντ Κοσσονού. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Scouting σε Κοσονού ομάδα του Big 4 - Νέα μεγάλη κίνηση Ηλιόπουλου στην ΑΕΚ
Super League | VIDEO 01/10 - 09:30

Ο 21χρονος Ιβοριανός της ΑΕΛ Novibet που ήδη ξεχωρίζει στο π...