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Κωνσταντίνα Γουλιμή
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κωνσταντίνα Γουλιμή.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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Super League
| 01/10 - 07:18
Η πιο εντυπωσιακή Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια - Έπαιξε και στην ΑΕΚ! (ΦΩΤΟ)
Η πανέμορφη Κωνσταντίνα Γουλιμή εκτός από το να παίζει π...
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