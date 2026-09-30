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Κωνσταντίνα Γουλιμή

Κωνσταντίνα Γουλιμή

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κωνσταντίνα Γουλιμή. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η πιο εντυπωσιακή Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια - Έπαιξε και στην ΑΕΚ! (ΦΩΤΟ)
Super League | 01/10 - 07:18

Η πιο εντυπωσιακή Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια - Έπαιξε και στην ΑΕΚ! (ΦΩΤΟ)

Η πανέμορφη Κωνσταντίνα Γουλιμή εκτός από το να παίζει π...