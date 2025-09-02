Facebook Pixel
Κωνσταντίνος Σούβλατζης

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Κωνσταντίνος Σούβλατζης. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Έδεσε" τον νέο Τζίμα ο ΠΑΟΚ - Άμεση απάντηση της ΠΑΕ στις... προκλήσεις!
Super League | VIDEO 13/09 - 20:35

Με ύψος 1,81 μ. και ευχέρεια στο σκοράρισμα, θεωρείται ω...