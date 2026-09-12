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Κώστας Σλούκας

Κώστας Σλούκας

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Κώστα Σλούκα στο Sportdog.gr. Διαβάστε για την καριέρα του σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και EuroLeague, καθώς και τις εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδος.

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Σλούκας προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας»
Basket League | 12/09 - 16:56

Σλούκας προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας»

Ο αρχηγός των «πράσινων» έδωσε το σύνθημα ενόψει του 8�...

Μεγάλη η διαφορά Ολυμπιακού-Ντόρσεϊ! Τα διπλά ο ΠΑΟΚ, αντι-Σλούκας στον ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 06/09 - 10:00

Μεγάλη η διαφορά Ολυμπιακού-Ντόρσεϊ! Τα διπλά ο ΠΑΟΚ, αντι-Σλούκας στον ΠΑΟ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανακοίνωσε επίσημα ότι υπάρχει σημαντική δ...

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟ - Ξανά ατομικό Λεσόρ, Σλούκας
Euroleague | 26/08 - 22:11

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟ - Ξανά ατομικό Λεσόρ, Σλούκας

Οι Πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει τ...

Αποθέωσε Ομπράντοβιτς ο Σλούκας - Η ατάκα για Αταμάν και Κέντρικ Ναν!
Euroleague | 25/08 - 13:21

Αποθέωσε Ομπράντοβιτς ο Σλούκας - Η ατάκα για Αταμάν και Κέντρικ Ναν!

Ο Κώστας Σλούκας σε δηλώσεις του στην πρώτη media day του Π...

«Η απόλυτη δικαίωση του Σλούκα με Ολυμπιακό, Μπαρτζώκα και Αγγελόπουλους»
Euroleague | 20/08 - 17:42

«Η απόλυτη δικαίωση του Σλούκα με Ολυμπιακό, Μπαρτζώκα και Αγγελόπουλους»

Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε ο Κώστας Σλούκας από τον Ο...

"Απαγορευτικό για Γιόκιτς στον ΠΑΟ - Αλλαγή ρόλου για Σλούκα, Ρόγκα, Χέιζ"!
Euroleague | VIDEO 17/08 - 10:00

"Απαγορευτικό για Γιόκιτς στον ΠΑΟ - Αλλαγή ρόλου για Σλούκα, Ρόγκα, Χέιζ"!

Γιατί ο Νίκολα Γιόκιτς δεν θα έρθει στον Παναθηναϊκό τ...

Ανάλυση που... προκαλεί: «Το μεγάλο red flag του Ομπράντοβιτς»!
Euroleague | 15/08 - 04:07

Ανάλυση που... προκαλεί: «Το μεγάλο red flag του Ομπράντοβιτς»!

Προβληματισμό για τον νέο Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Ντονάτας Ο...

Ανακοινώσεις Ομπράντοβιτς σε Ναν και Σλούκα - "Εμπλοκή" με τον Φρανσίσκο!
Euroleague | VIDEO 14/08 - 12:45

Ανακοινώσεις Ομπράντοβιτς σε Ναν και Σλούκα - "Εμπλοκή" με τον Φρανσίσκο!

Οι πρώτες σκέψεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον νέο Π...

Εκπλήξεις Σπανούλη στην Εθνική - Η μεγάλη επιστροφή και ο Αντετοκούνμπο
Mundobasket | 10/08 - 22:25

Εκπλήξεις Σπανούλη στην Εθνική - Η μεγάλη επιστροφή και ο Αντετοκούνμπο

Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη αναμένονται τα επόμενα 24...

Αποθέωσε Σλούκα-Χουάντσο ο Γιαννακόπουλος - "Ο Διαμαντίδης με... φοβάται"!
Euroleague | 10/08 - 18:49

Αποθέωσε Σλούκα-Χουάντσο ο Γιαννακόπουλος - "Ο Διαμαντίδης με... φοβάται"!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στους Euro Insiders και μ...

Απόφαση Ζοτς στον Παναθηναϊκό - Τι αλλάζει με Σλούκα και Γκραντ!
Euroleague | VIDEO 10/08 - 10:48

Απόφαση Ζοτς στον Παναθηναϊκό - Τι αλλάζει με Σλούκα και Γκραντ!

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως αντιμετώπισε φέτος ένα α...

"Αρπάχτηκε" με οπαδό του Ολυμπιακού ο Φρανσίσκο για τον Σλούκα! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 07/08 - 23:23

"Αρπάχτηκε" με οπαδό του Ολυμπιακού ο Φρανσίσκο για τον Σλούκα! (ΦΩΤΟ)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν άφησε αναπάντητα τα όσα έγραψε φ...

Το… βέτο Ναν στις μεγάλες μεταγραφές του ΠΑΟ και η σπουδαία απόφαση Σλούκα
Euroleague | VIDEO 03/08 - 19:45

Το… βέτο Ναν στις μεγάλες μεταγραφές του ΠΑΟ και η σπουδαία απόφαση Σλούκα

Η εντολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που ουδείς μπορεί ν...

Μεγάλο ρίσκο Αγγελόπουλων με Ντόρσεϊ - Έτοιμος για "all in" ο Παναθηναϊκός!
Euroleague | VIDEO 02/08 - 10:00

Μεγάλο ρίσκο Αγγελόπουλων με Ντόρσεϊ - Έτοιμος για "all in" ο Παναθηναϊκός!

Η απόφαση του Ολυμπιακού για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι ε...

"Ο Γουόκαπ δεν καίει τον Ολυμπιακό, νέο ρόλο σε Σλούκα - Υπογράφει Ντόρσεϊ"
Euroleague | VIDEO 29/07 - 15:00

"Ο Γουόκαπ δεν καίει τον Ολυμπιακό, νέο ρόλο σε Σλούκα - Υπογράφει Ντόρσεϊ"

Οι εντυπωσιακές μεταγραφές του Ολυμπιακού, ο παίκτης τ...

Ο κοινός παρονομαστής για Ουόκαπ, Σλούκα και Πετρούσεφ
Euroleague | 22/07 - 08:05

Ο κοινός παρονομαστής για Ουόκαπ, Σλούκα και Πετρούσεφ

Το μοτίβο μοιάζει ίδιο. Οποίος έχει άποψη, όποιος απαιτεί ρ...

Νέα δεδομένα για Σλούκα και Παναθηναϊκό -Η διαχείριση του Ομπράντοβιτς (Vd)
Euroleague | VIDEO 21/07 - 20:37

Νέα δεδομένα για Σλούκα και Παναθηναϊκό -Η διαχείριση του Ομπράντοβιτς (Vd)

Οι εκτιμήσεις για το μέλλον του αρχηγού τ...

"Άλλη διάσταση με Καμπάτσο ο ΠΑΟ, νέα δεδομένα για Σλούκα - Φεύγει Έλληνας"
Euroleague | VIDEO 19/07 - 11:45

"Άλλη διάσταση με Καμπάτσο ο ΠΑΟ, νέα δεδομένα για Σλούκα - Φεύγει Έλληνας"

Πώς ο Φακούντο Καμπάτσο μπορεί να «απογειώσει» το παιχνίδι τ...

"Για αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό μήπως φταίει πάλι ο Σλούκας;"
Euroleague | 10/07 - 08:00

"Για αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό μήπως φταίει πάλι ο Σλούκας;"

Η αλήθεια όταν ωριμάζει γίνεται ακόμη πιο γλυκιά, δικαιώνοντας σ...

Νέο story Γιαννακόπουλου - Τι "ενώνει" Γιαμπουσέλε και Σλούκα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 09/07 - 09:08

Νέο story Γιαννακόπουλου - Τι "ενώνει" Γιαμπουσέλε και Σλούκα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μ...

Γι’ αυτό ο Φαλ υπέγραψε αμέσως με ΠΑΟ! Πιο… έξαλλος με Ολυμπιακό από Σλούκα
Euroleague | VIDEO 07/07 - 22:51

Γι’ αυτό ο Φαλ υπέγραψε αμέσως με ΠΑΟ! Πιο… έξαλλος με Ολυμπιακό από Σλούκα

Ο Μουσταφά Φαλ δεν πήρε την απόφαση να πάει από τον Ο...