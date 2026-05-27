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ΠΑΟ
18:00
28 Μαϊ
PAOK
ΝΒΑ
ΟΚΛ
127 - 114
ΤΕΛ
ΣΑΝ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
- - -
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ΚΛΙ
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1 - 0
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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
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28 Μαϊ
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28 Μαϊ
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Έκπληξη με παίκτη από τη Β' Ισπανίας για τον Ολυμπιακό!
Super League | 27/05 - 20:36

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