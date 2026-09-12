Πρόστιμο 14.400 ευρώ και χωρίς δίπλωμα γ...
Η υπόθεση του Αζεντίν Ουναϊ παραμένει στο επίκεντρο, μ...
Που σκοράρει 50 γκολ! Ξεπερνά τους Χ...
Ο Μπέλινγκχαμ συνεχίζει να εξελίσσεται σε γίγαντα α...
Στη La Liga και τη Σεβίλλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο...
Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να έβαλε από νωρίς τους δικούς τ...
Η Ρεάλ Μαδρίτης μετέφερε στο περιβάλλον του Βινίσιους ό...
Ο Νοτιοκορεάτης μεσοεπιθετικός, Κανγκ Ιν Λι, δις πρωταθλητής Ε...
Οι διοικούντες την Μπαρτσελόνα κινούνται παράλληλα σ...
Σειρά εξελίξεων έχει προκαλέσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο η...
Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Θέλτα Βίγκο φαίνεται π...
Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα ο Μάρκ Κ...
Η Σεβίλλη επιχειρεί να κρατήσει στο ρόστερ της τον Ο...
Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε τέλος στις απορίες των φιλάθλων σ...
Λίγο μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρεάλ Μ...
Η μάχη για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει φ...
Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή τ...
Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αγωνίστηκε για τελευταία φορά μ...
Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μεταφέρει την πληροφορία πως η Ρ...
Ο Κανσέλο με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έ...
Στο «αντίο» του Ερνέστο Βαλβέρδε στο Σαν Μαμές, το 1-1 μ...