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laliga

laliga

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα laliga. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Γνωστός ποδοσφαιριστής καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 
La Liga | 02/09 - 18:15

Γνωστός ποδοσφαιριστής καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 

Πρόστιμο 14.400 ευρώ και χωρίς δίπλωμα γ...

Νέα δεδομένα για Ουναϊ: Τόσα ζητά η Τζιρόνα από τον Παναθηναϊκό
Super League | 02/09 - 14:58

Νέα δεδομένα για Ουναϊ: Τόσα ζητά η Τζιρόνα από τον Παναθηναϊκό

Η υπόθεση του Αζεντίν Ουναϊ παραμένει στο επίκεντρο, μ...

Το νέο ρεκόρ του Λαμίν: είναι πλέον ο νεότερος παίκτης στην ιστορία!
La Liga | 01/09 - 16:47

Το νέο ρεκόρ του Λαμίν: είναι πλέον ο νεότερος παίκτης στην ιστορία!

Που σκοράρει 50 γκολ! Ξεπερνά τους Χ...

Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο πολυτάλαντος (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | 31/08 - 16:56

Τζουντ Μπέλινγκχαμ, ο πολυτάλαντος (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μπέλινγκχαμ συνεχίζει να εξελίσσεται σε γίγαντα α...

Στη Σεβίλλη ο Ούρε - Τέλος τα σενάρια για ΠΑΟΚ
La Liga | 09/08 - 15:50

Στη Σεβίλλη ο Ούρε - Τέλος τα σενάρια για ΠΑΟΚ

Στη La Liga και τη Σεβίλλη θα συνεχίσει την καριέρα του ο...

Τα τρία αυστηρά μέτρα του Μουρίνιο που αλλάζουν τα πάντα στη Ρεάλ!
La Liga | 08/08 - 15:10

Τα τρία αυστηρά μέτρα του Μουρίνιο που αλλάζουν τα πάντα στη Ρεάλ!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να έβαλε από νωρίς τους δικούς τ...

Τελεσίγραφο της Ρεάλ σε Βινίσιους: «Ανανεώνεις ή πωλείσαι»
La Liga | 01/08 - 12:48

Τελεσίγραφο της Ρεάλ σε Βινίσιους: «Ανανεώνεις ή πωλείσαι»

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετέφερε στο περιβάλλον του Βινίσιους ό...

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε τον Κανγκ Ιν Λι
La Liga | 25/07 - 13:20

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απέκτησε τον Κανγκ Ιν Λι

Ο Νοτιοκορεάτης μεσοεπιθετικός, Κανγκ Ιν Λι, δις πρωταθλητής Ε...

Η Μπαρτσελόνα παίρνει δάνειο για να κάνει μεταγραφές
La Liga | 11/07 - 15:34

Η Μπαρτσελόνα παίρνει δάνειο για να κάνει μεταγραφές

Οι διοικούντες την Μπαρτσελόνα κινούνται παράλληλα σ...

Άλβαρες: Δημόσια επιθυμία για Μπαρτσελόνα
La Liga | 24/06 - 10:56

Άλβαρες: Δημόσια επιθυμία για Μπαρτσελόνα

Σειρά εξελίξεων έχει προκαλέσει στο ισπανικό ποδόσφαιρο η...

Νέος μνηστήρας για τον Ουναΐ
La Liga | 16/06 - 12:07

Νέος μνηστήρας για τον Ουναΐ

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Θέλτα Βίγκο φαίνεται π...

Ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης
La Liga | 15/06 - 15:18

Ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα ο Μάρκ Κ...

As: «Θέλει να μείνει στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος» - Ο λόγος!
La Liga | 09/06 - 14:24

As: «Θέλει να μείνει στη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος» - Ο λόγος!

Η Σεβίλλη επιχειρεί να κρατήσει στο ρόστερ της τον Ο...

Ο απίθανος λόγος που φορά επίδεσμο στο χέρι ο Λαμίν Γιαμάλ!
La Liga | 09/06 - 14:08

Ο απίθανος λόγος που φορά επίδεσμο στο χέρι ο Λαμίν Γιαμάλ!

Ο Λαμίν Γιαμάλ έδωσε τέλος στις απορίες των φιλάθλων σ...

Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης - Το ανακοίνωσε ο Πέρεθ (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | 08/06 - 10:07

Ο Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης - Το ανακοίνωσε ο Πέρεθ (ΒΙΝΤΕΟ)

Λίγο μετά την επανεκλογή του στην προεδρία της Ρεάλ Μ...

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ τάζει Χάαλαντ, αλλά!
La Liga | 04/06 - 11:26

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ τάζει Χάαλαντ, αλλά!

Η μάχη για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει φ...

Επαφές της Μπαρτσελόνα για Γκόρντον!
La Liga | VIDEO 27/05 - 17:22

Επαφές της Μπαρτσελόνα για Γκόρντον!

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή τ...

Το «Καμπ Νου» στο πόδι για το αντίο του Λεβαντόφσκι (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | VIDEO 18/05 - 12:48

Το «Καμπ Νου» στο πόδι για το αντίο του Λεβαντόφσκι (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αγωνίστηκε για τελευταία φορά μ...

Τα βρήκε με την Ρεάλ ο Μουρίνιο!
La Liga | 18/05 - 12:23

Τα βρήκε με την Ρεάλ ο Μουρίνιο!

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μεταφέρει την πληροφορία πως η Ρ...

Το «ποίημα» του Κανσέλο - Εξαιρετικό πλασέ (ΒΙΝΤΕΟ)
La Liga | VIDEO 18/05 - 12:07

Το «ποίημα» του Κανσέλο - Εξαιρετικό πλασέ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κανσέλο με ένα εξαιρετικό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έ...

Μπιλμπάο: Συγκινητικό αντίο σε Βαλβέρδε (BINTEO)
La Liga | VIDEO 18/05 - 11:20

Μπιλμπάο: Συγκινητικό αντίο σε Βαλβέρδε (BINTEO)

Στο «αντίο» του Ερνέστο Βαλβέρδε στο Σαν Μαμές, το 1-1 μ...