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Λάρος Ντουάρτε

Λάρος Ντουάρτε

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Λάρος Ντουάρτε. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πώς το Πράσινο Ακρωτήριο διέψευσε τα προγνωστικά και έγραψε ιστορία
Mundial | 29/06 - 02:31

Πώς το Πράσινο Ακρωτήριο διέψευσε τα προγνωστικά και έγραψε ιστορία

Σε έναν όμιλο με Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, τ...