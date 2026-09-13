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ΛΑΣΚ

ΛΑΣΚ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα ΛΑΣΚ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες! Το παρασκήνιο της νίκης της ΑΕΚ με ΛΑΣΚ
Champions League | 12/09 - 11:16

Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες! Το παρασκήνιο της νίκης της ΑΕΚ με ΛΑΣΚ

Η παρακάμερα του AEK TV βρέθηκε στην καρδιά αυτού του π...

Ανατριχιαστική περιγραφή Καζαντζόγλου-Τσίλη στη γκολάρα του Μαρίν! (Vid)
Champions League | 09/09 - 14:22

Ανατριχιαστική περιγραφή Καζαντζόγλου-Τσίλη στη γκολάρα του Μαρίν! (Vid)

"Δεν ξανάγινε αυτό το π...

Ο απίθανος Μαρίν της ΑΕΚ - Έφτασε τα 10 γκολ, τα δύο με απευθείας φάουλ!
Champions League | 09/09 - 11:20

Ο απίθανος Μαρίν της ΑΕΚ - Έφτασε τα 10 γκολ, τα δύο με απευθείας φάουλ!

Στην πρώτη του συμμετοχή στο Champions League, o Ραζβάν Μαρίν έ...

ΤΕΛΙΚΟ: ΑΕΚ-ΛΑΣΚ 1-0 (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 19:15

ΤΕΛΙΚΟ: ΑΕΚ-ΛΑΣΚ 1-0 (ΒΙΝΤΕΟ)

Ζωντανά λεπτό προς λεπτό, η εξέλιξη της αναμέτρησης σ...

Έχασαν ευκαιρίες, αλλά έμειναν στο μηδέν οι νέοι της ΑΕΚ (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 14:33

Έχασαν ευκαιρίες, αλλά έμειναν στο μηδέν οι νέοι της ΑΕΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο 0-0 έμεινε η αναμέτρηση της Κ19 της ΑΕΚ με την αντίστοιχη τ...

"Δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν...": Προειδοποιεί τον κόσμο της η ΑΕΚ!
Champions League | 08/09 - 13:39

"Δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν...": Προειδοποιεί τον κόσμο της η ΑΕΚ!

Η ανακοίνωση της Ένωσης με το μήνυμα προς τον κόσμο τ...

Κέτσε: "Το θεωρώ λάθος για Στρακόσια - Αν αγωνιστεί και σήμερα ο Βιτάλις"
Champions League | 08/09 - 12:27

Κέτσε: "Το θεωρώ λάθος για Στρακόσια - Αν αγωνιστεί και σήμερα ο Βιτάλις"

Ο γνωστός ρεπόρτερ μίλησε για την αποψινή μεγάλη πρεμιέρα τ...

Γράφεται ιστορία απόψε στη Φιλαδέλφεια - Η ΑΕΚ στα… ουράνια και ο Στρακόσια
Blogs | 08/09 - 10:55

Γράφεται ιστορία απόψε στη Φιλαδέλφεια - Η ΑΕΚ στα… ουράνια και ο Στρακόσια

Η επιστροφή του Champions League στο σπίτι της ΑΕΚ μετά από 24...

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Champions League | 08/09 - 10:48

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League και υποδέχεται τ...

ΑΕΚτζής για CL: "Η χαρά σταματάει την ώρα που τεντώνει το σεντόνι"
Champions League | 08/09 - 08:25

ΑΕΚτζής για CL: "Η χαρά σταματάει την ώρα που τεντώνει το σεντόνι"

Ο Τάσος Καπετανάκος γράφει για την μεγάλη επιστροφή τ...

Βάργκα: "Είμαστε σε φόρμα" - Το χαμένο πέναλτι που του έδωσε κίνητρο
Champions League | VIDEO 07/09 - 17:58

Βάργκα: "Είμαστε σε φόρμα" - Το χαμένο πέναλτι που του έδωσε κίνητρο

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα έδωσε σύνθημα νίκης για την ΑΕΚ ε...

Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League με νέους κανονισμούς- Όλες οι αλλαγές
Champions League | 07/09 - 15:33

Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League με νέους κανονισμούς- Όλες οι αλλαγές

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στο Champions Le...

Λιούμπιτσιτς: «Ξέρω τι ατμόσφαιρα θα συναντήσουμε στην έδρα της ΑΕΚ»
Champions League | 07/09 - 14:37

Λιούμπιτσιτς: «Ξέρω τι ατμόσφαιρα θα συναντήσουμε στην έδρα της ΑΕΚ»

Σε γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, α...

ΑΕΚ: Γι’ αυτό ήθελε πρώτο το ματς με την ΛΑΣΚ ο Νίκολιτς
Champions League | VIDEO 07/09 - 13:40

ΑΕΚ: Γι’ αυτό ήθελε πρώτο το ματς με την ΛΑΣΚ ο Νίκολιτς

Ο Κώστας Κετσετζόγλου μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ επί τ...

Αυτός θα σφυρίξει την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του CL
Champions League | 06/09 - 14:52

Αυτός θα σφυρίξει την πρεμιέρα της ΑΕΚ στην League Phase του CL

Ανακοινώθηκε ο διαιτητής που θα διευθύνει το παιχνίδι τ...

Πρόβλεψη-σοκ για ΑΕΚ στο Champions League: Την αφήνει εκτός 24άδας!
Champions League | 05/09 - 12:18

Πρόβλεψη-σοκ για ΑΕΚ στο Champions League: Την αφήνει εκτός 24άδας!

Καθόλου ευοίωνη η πρόβλεψη του Football Meets Data για την πορεία τ...