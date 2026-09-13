ΛΑΣΚ Λιντς

Έκανε ματσάρα στη νίκη των Κιτρινόμαυρων επί της ΛΑΣΚ Λ...
Τρελάθηκε με το φάουλ νίκης του Ρουμάνου άσου σ...
Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League, τα όνειρα π...
Ξεχωριστή βραδιά για τον Μίλαν Βιτάλις στη Νέα Φιλαδέλφεια, μ...
Ικανοποιημένος από τη νίκη της ΑΕΚ, αλλά όχι και από τ...
Ο πρώην άσος της ΑΕΚ έδωσε συγχαρητήρια στην Ένωση γ...
Εκτός από τους τρεις βαθμούς, η Ένωση έβαλε στα ταμεία τ...
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Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ και το ν...
Μαγικές στιγμές μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τη Λ...
Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε και το γκολ του πανηγυρίστηκε έ...
Ο Μπαρνάμπας Βάργκα αιφνιδιάστηκε και δεν έπιασε την κ...
Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δήλωσε παρών όταν χρειάστηκε κ...
Απίστευτη ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΚ στο ξεκίνημα τ...
Ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε γκολάρα με αριστοτεχνική απευθείας ε...
Η ΑΕΚ έφτασε μία ανάσα από ονειρικό ξεκίνημα στο φετινό Ch...
Ο Μπρινιόλι στο τέρμα για το ματς της Ένωσης στην πρεμιέρα τ...
Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής εκπροσώπησε τους συμπαίκτες τ...
Ο προπονητής της αυστριακής ομάδας μίλησε στον Τύπο ε...
Οι φίλοι της Ένωσης εξαφάνισαν το League Phase Pass για τα τέσσερα μ...
Με το απόλυτο συνεχίζει στο αυστριακό πρωτάθλημα η α...