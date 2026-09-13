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ΛΑΣΚ Λιντς

ΛΑΣΚ Λιντς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα ΛΑΣΚ Λιντς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Παίκτης της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League!
Champions League | 11/09 - 18:17

Παίκτης της ΑΕΚ στην κορυφαία ενδεκάδα του Champions League!

Έκανε ματσάρα στη νίκη των Κιτρινόμαυρων επί της ΛΑΣΚ Λ...

Φοβερός! - Τα… έσπασε Λατίνος σπίκερ με την γκολάρα Μαρίν (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 10/09 - 06:31

Φοβερός! - Τα… έσπασε Λατίνος σπίκερ με την γκολάρα Μαρίν (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρελάθηκε με το φάουλ νίκης του Ρουμάνου άσου σ...

Η ΑΕΚ έκανε και την Ευρώπη να υποκλιθεί - Η μεταμόρφωση του Νίκολιτς
Champions League | 09/09 - 00:26

Η ΑΕΚ έκανε και την Ευρώπη να υποκλιθεί - Η μεταμόρφωση του Νίκολιτς

Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League, τα όνειρα π...

Βιτάλις: «Έζησα ένα όνειρο - Μας οδήγησε η καρδιά μας στη νίκη»!
Champions League | 08/09 - 22:54

Βιτάλις: «Έζησα ένα όνειρο - Μας οδήγησε η καρδιά μας στη νίκη»!

Ξεχωριστή βραδιά για τον Μίλαν Βιτάλις στη Νέα Φιλαδέλφεια, μ...

Βάργκα: «Έπρεπε να σκοράρω - Φανταστικός ο κόσμος»!
Champions League | 08/09 - 22:43

Βάργκα: «Έπρεπε να σκοράρω - Φανταστικός ο κόσμος»!

Ικανοποιημένος από τη νίκη της ΑΕΚ, αλλά όχι και από τ...

"Καρφί" Λιούμπισιτς για τη διαιτησία μετά τη νίκη της ΑΕΚ!
Champions League | 08/09 - 22:33

"Καρφί" Λιούμπισιτς για τη διαιτησία μετά τη νίκη της ΑΕΚ!

Ο πρώην άσος της ΑΕΚ έδωσε συγχαρητήρια στην Ένωση γ...

Πραγματικό "χρυσάφι" στα ταμεία! Το κέρδος της ΑΕΚ από τη νίκη με ΛΑΣΚ
Champions League | 08/09 - 22:27

Πραγματικό "χρυσάφι" στα ταμεία! Το κέρδος της ΑΕΚ από τη νίκη με ΛΑΣΚ

Εκτός από τους τρεις βαθμούς, η Ένωση έβαλε στα ταμεία τ...

Η "ζωγραφιά" Μαρίν, οι ευκαιρίες ΑΕΚ και το παραλίγο σοκ στο 92’ (Hls)
Champions League | 08/09 - 22:14

Η "ζωγραφιά" Μαρίν, οι ευκαιρίες ΑΕΚ και το παραλίγο σοκ στο 92’ (Hls)

Δείτε το μοναδικό γκολ και όλα τα highlights από τη σπουδαία ν...

Νίκολιτς: «Απίθανο γκολ ο Μαρίν - Πολύ ώριμη εμφάνιση, μπορούσαμε κι άλλο»!
Champions League | 08/09 - 22:03

Νίκολιτς: «Απίθανο γκολ ο Μαρίν - Πολύ ώριμη εμφάνιση, μπορούσαμε κι άλλο»!

Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ και το ν...

Αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Ένα» ΑΕΚ και κόσμος μετά την νίκη! (Vid)
Champions League | 08/09 - 21:52

Αποθέωση στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Ένα» ΑΕΚ και κόσμος μετά την νίκη! (Vid)

Μαγικές στιγμές μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τη Λ...

Άκυρο το γκολ του Γιόβιτς για οριακό οφσάιντ του Μάγερ (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 21:17

Άκυρο το γκολ του Γιόβιτς για οριακό οφσάιντ του Μάγερ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε και το γκολ του πανηγυρίστηκε έ...

Πολύ μεγάλη ευκαιρία Βάργκα με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 21:09

Πολύ μεγάλη ευκαιρία Βάργκα με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα αιφνιδιάστηκε και δεν έπιασε την κ...

Ο Μπρινιόλι σώζει την ΑΕΚ με σπουδαία απόκρουση σε τετ α τετ (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 20:39

Ο Μπρινιόλι σώζει την ΑΕΚ με σπουδαία απόκρουση σε τετ α τετ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δήλωσε παρών όταν χρειάστηκε κ...

ΑΕΚ: Ανατριχίλα από την κιτρινόμαυρη κερκίδα και επικό πανό! (ΦΩΤΟ)
Champions League | 08/09 - 20:25

ΑΕΚ: Ανατριχίλα από την κιτρινόμαυρη κερκίδα και επικό πανό! (ΦΩΤΟ)

Απίστευτη ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΚ στο ξεκίνημα τ...

Τρελαίνει τη Φιλαδέλφεια ο Μαρίν - Ασύλληπτο γκολ με φαουλάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 20:17

Τρελαίνει τη Φιλαδέλφεια ο Μαρίν - Ασύλληπτο γκολ με φαουλάρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Ραζβάν Μαρίν έβαλε γκολάρα με αριστοτεχνική απευθείας ε...

Τεράστια ευκαιρία για ΑΕΚ με Γιόβιτς - Απόκρουση... με το κεφάλι! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 20:02

Τεράστια ευκαιρία για ΑΕΚ με Γιόβιτς - Απόκρουση... με το κεφάλι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ΑΕΚ έφτασε μία ανάσα από ονειρικό ξεκίνημα στο φετινό Ch...

Οριστικά απών ο Στρακόσα, μέσα ο Βιτάλις - Η 11άδα της ΑΕΚ για ΛΑΣΚ Λιντζ
Champions League | 08/09 - 18:35

Οριστικά απών ο Στρακόσα, μέσα ο Βιτάλις - Η 11άδα της ΑΕΚ για ΛΑΣΚ Λιντζ

Ο Μπρινιόλι στο τέρμα για το ματς της Ένωσης στην πρεμιέρα τ...

Έρχεται φουριόζος ο Λιούμπισιτς: "Θέλουμε νίκη, δεν έχει να κάνει με εμένα"
Champions League | 07/09 - 20:55

Έρχεται φουριόζος ο Λιούμπισιτς: "Θέλουμε νίκη, δεν έχει να κάνει με εμένα"

Ο Κροάτης ποδοσφαιριστής εκπροσώπησε τους συμπαίκτες τ...

Ξέρουν τι περιμένουν στη ΛΑΣΚ: "Πολύ έμπειρη η ΑΕΚ! Να έχουμε θάρρος"
Champions League | 07/09 - 20:17

Ξέρουν τι περιμένουν στη ΛΑΣΚ: "Πολύ έμπειρη η ΑΕΚ! Να έχουμε θάρρος"

Ο προπονητής της αυστριακής ομάδας μίλησε στον Τύπο ε...

AEK: Παροξυσμός για Champions League με αριθμούς ρεκόρ!
Champions League | 04/09 - 18:54

AEK: Παροξυσμός για Champions League με αριθμούς ρεκόρ!

Οι φίλοι της Ένωσης εξαφάνισαν το League Phase Pass για τα τέσσερα μ...

Προειδοποίηση στην ΑΕΚ από τη ΛΑΣΚ!
Champions League | 02/09 - 02:31

Προειδοποίηση στην ΑΕΚ από τη ΛΑΣΚ!

Με το απόλυτο συνεχίζει στο αυστριακό πρωτάθλημα η α...