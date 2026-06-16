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ΛΔ Κονγκό

ΛΔ Κονγκό

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα ΛΔ Κονγκό. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Γκέλα ολκής για Κριστιάνο, ιστορικό "Χ" το Κονγκό! (BINTEO)
Mundial | 17/06 - 22:24

Γκέλα ολκής για Κριστιάνο, ιστορικό "Χ" το Κονγκό! (BINTEO)

Με απώλεια βαθμών ξεκίνησε η Πορτογαλία τις υποχρεώσεις τ...