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Λευτέρης Μαντζούκας

Λευτέρης Μαντζούκας

Μείνετε ενημερωμένοι για τον Λευτέρη Μαντζούκα στο Sportdog.gr. Απόδοση, ρόλος, στατιστικά και όλα τα νέα από τις παρουσίες του σε Ελλάδα και Αμερική.

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Ζεστοί Φρανσίσκο-Μπαντιό, κεφάτος Μαντζούκας και νίκη ΠΑΟ με ΑΕΚ (Hls)
Euroleague | 11/09 - 22:52

Ζεστοί Φρανσίσκο-Μπαντιό, κεφάτος Μαντζούκας και νίκη ΠΑΟ με ΑΕΚ (Hls)

Δείτε όλα τα highlights από την επικράτηση του Παναθηναϊκού μ...

Κλείδωσε επιστροφή στο «4» για τον Παναθηναϊκό!
Basket League | 09/08 - 08:45

Κλείδωσε επιστροφή στο «4» για τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει πάρει την οριστική α...

«Φρένο» Ομπράντοβιτς σε Ναν - Φεύγει Έλληνας από τον ΠΑΟ, έρχεται NBAer!
Euroleague | VIDEO 01/08 - 15:00

«Φρένο» Ομπράντοβιτς σε Ναν - Φεύγει Έλληνας από τον ΠΑΟ, έρχεται NBAer!

Πώς θα βρεθούν στην ίδια 5αδα Σιλβέν Φρανσίσκο και Κέντρικ Ν...

Ανακοίνωσε δύο επιστροφές ο Παναθηναϊκός - Οι Έλληνες στα χέρια του Ζοτς
Basket League | 31/07 - 15:56

Ανακοίνωσε δύο επιστροφές ο Παναθηναϊκός - Οι Έλληνες στα χέρια του Ζοτς

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή των Λ...

Πρόταση ΠΑΟΚ σε Νιλικίνα, γυρίζει Έλληνας ψηλός σε ΠΑΟ - Έκπληξη Λαρεντζάκη
Euroleague | VIDEO 02/07 - 13:00

Πρόταση ΠΑΟΚ σε Νιλικίνα, γυρίζει Έλληνας ψηλός σε ΠΑΟ - Έκπληξη Λαρεντζάκη

Κινητικότητα τις τελευταίες ώρες στο ελληνικό μπάσκετ, κ...

Απόφαση ΠΑΟ για Τολιόπουλο, νέα δεδομένα για Σορτς - Ξανά για Μαντζούκα!
Euroleague | VIDEO 11/06 - 10:00

Απόφαση ΠΑΟ για Τολιόπουλο, νέα δεδομένα για Σορτς - Ξανά για Μαντζούκα!

Πώς οι τελικοί πρωταθλήματος αλλάζουν το ρόστερ του Π...

Τέλος ο Μαντζούκας από το Οκλαχόμα Στέιτ - Ο λόγος
Μπάσκετ | 19/02 - 16:54

Τέλος ο Μαντζούκας από το Οκλαχόμα Στέιτ - Ο λόγος

Ο Λευτέρης Μαντζούκας αναγκάζεται να αφήσει πίσω του τ...

Δίνει ρέστα ο Μυστακίδης: Παπαγιάννης-Καλάθης για ΠΑΟΚ και Έλληνα του NCAA!
Euroleague | VIDEO 20/12/2025 - 11:30

Δίνει ρέστα ο Μυστακίδης: Παπαγιάννης-Καλάθης για ΠΑΟΚ και Έλληνα του NCAA!

Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει την τεράστια βόμβα με τον Γιώργο Παπαγιάννη... π...

Μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟ για Έλληνα που γυρίζει από ΗΠΑ - Το φαβορί για Αβδάλα!
Euroleague | VIDEO 01/12/2025 - 23:11

Μάχη Ολυμπιακού-ΠΑΟ για Έλληνα που γυρίζει από ΗΠΑ - Το φαβορί για Αβδάλα!

Το μέλλον του Νεοκλή Αβδάλα στην Αμερική και τα δεδομένα α...

Εντυπωσιακή εμφάνιση και double double από τον Μαντζούκα στο NCAA! (Vid)
Μπάσκετ | 17/11/2025 - 12:07

Εντυπωσιακή εμφάνιση και double double από τον Μαντζούκα στο NCAA! (Vid)

Εξαιρετική παρουσία είχε ο Λευτέρης Μαντζούκας στην ε...

Χαραλαμπόπουλος για ΠΑΟ-Ολυμπιακό! Επιστρέφει ο Θανάσης, φεύγει ο Αβδάλας
Euroleague | VIDEO 21/05/2025 - 18:35

Χαραλαμπόπουλος για ΠΑΟ-Ολυμπιακό! Επιστρέφει ο Θανάσης, φεύγει ο Αβδάλας

Η λίστα με τους Έλληνες που εξετάζουν οι «αιώνιοι», τ...

Να ο λόγος που οι νεαροί Έλληνες μπασκετμπολίστες τρέχουν στο NCAA!
Μπάσκετ | 21/05/2025 - 15:01

Να ο λόγος που οι νεαροί Έλληνες μπασκετμπολίστες τρέχουν στο NCAA!

Το χρήμα ρέει άφθονο και είναι πλέον νόμιμο στο NCAA, μ...

Επιβεβαίωση sportdog: Στο Οκλαχόμα Στέιτ ο Μαντζούκας!
Euroleague | VIDEO 20/05/2025 - 09:07

Επιβεβαίωση sportdog: Στο Οκλαχόμα Στέιτ ο Μαντζούκας!

Ο 22χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού, που έπαιξε φέτος δ...

Στον ΠΑΟ ο Τολιόπουλος, 40.000 και… παίκτη σε Άρη! Γιατί δεν πήγε Ολυμπιακό
Euroleague | VIDEO 08/04/2025 - 04:51

Στον ΠΑΟ ο Τολιόπουλος, 40.000 και… παίκτη σε Άρη! Γιατί δεν πήγε Ολυμπιακό

Ο Βασίλης Τολιόπουλος κατηφορίζει στο ΟΑΚΑ και φέρνει α...

Ο Έλληνας που έρχεται στον ΠΑΟ - Χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιο παίκτη!
Euroleague | VIDEO 07/01/2025 - 20:45

Ο Έλληνας που έρχεται στον ΠΑΟ - Χρόνια έχουμε να δούμε τέτοιο παίκτη!

Η απόφαση Αταμάν για τον διεθνή άσο, που όσα κάνει συγκρίνονται μ...

Με σούπερ Ζούγρη ανεβαίνει το Περιστέρι - “Πρώτη” Μαντζούκα με Μαρούσι (Vd)
Basket League | 19/10/2024 - 20:35

Με σούπερ Ζούγρη ανεβαίνει το Περιστέρι - “Πρώτη” Μαντζούκα με Μαρούσι (Vd)

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη πήρε την εκτός έ...

Επίσημο: Εκεί έδωσε δανεικό τον Μαντζούκα ο Παναθηναϊκός (ΦΩΤΟ)
Basket League | 17/10/2024 - 14:02

Επίσημο: Εκεί έδωσε δανεικό τον Μαντζούκα ο Παναθηναϊκός (ΦΩΤΟ)

Νέα σελίδα στην καριέρα του νεαρού φ...

"Καραμπόλα" με Μαντζούκα - Παίκτης του Ολυμπιακού υπογράφει στον Άρη!
Basket League | VIDEO 17/10/2024 - 07:40

"Καραμπόλα" με Μαντζούκα - Παίκτης του Ολυμπιακού υπογράφει στον Άρη!

Ο Μαντζούκας πηγαίνει από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι, α...

"Διαφωνούσε με συμπαίκτες του ο Μαντζούκας"! Πώς ήρθε το διαζύγιο με Άρη
Euroleague | VIDEO 15/10/2024 - 19:24

"Διαφωνούσε με συμπαίκτες του ο Μαντζούκας"! Πώς ήρθε το διαζύγιο με Άρη

Γιατί το επεισόδιο με τον Καστρίτη στο παιχνίδι με τ...

Μετά το "αντίο" στον Άρη: Αυτή είναι η νέα ομάδα Μαντζούκα - Φεύγει από ΠΑΟ
Euroleague | VIDEO 15/10/2024 - 17:28

Μετά το "αντίο" στον Άρη: Αυτή είναι η νέα ομάδα Μαντζούκα - Φεύγει από ΠΑΟ

Ο νεαρός άσος έφυγε από τον Άρη και επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ω...

Δεν έφυγε λόγω ΣΕΦ από Άρη ο Μαντζούκας - Υπογράφει σε άλλη ομάδα, όχι ΠΑΟ!
Basket League | VIDEO 14/10/2024 - 23:30

Δεν έφυγε λόγω ΣΕΦ από Άρη ο Μαντζούκας - Υπογράφει σε άλλη ομάδα, όχι ΠΑΟ!

Ο καυγάς του Μαντζούκα με τον Καστρίτη, δεν ήταν ο μοναδικός λ...