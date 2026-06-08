Λεονάρντο Μπαλέρντι

Mundial | 07/06 - 02:40

Άσχημα μαντάτα για την Αργεντινή εν όψει Μουντιάλ - Νοκ άουτ βασικός άσος

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κ...