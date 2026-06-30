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Λιονέλ Εμπασί

Λιονέλ Εμπασί

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Λιονέλ Εμπασί. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Φωνάζουν οι Άγγλοι για πέναλτι στον Κέιν! "Βουτιά" είπε ο ρέφερι (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 01/07 - 20:14

Φωνάζουν οι Άγγλοι για πέναλτι στον Κέιν! "Βουτιά" είπε ο ρέφερι (ΒΙΝΤΕΟ)

Η φάση που... άναψε φωτιές στην αναμέτρηση της Αγγλίας, π...