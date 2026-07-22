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Λόβρο Μάγερ

Λόβρο Μάγερ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Λόβρο Μάγερ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ποιος... Γκορέτσκα; - Στο τραπέζι για Ολυμπιακό άλλος άσος από Γερμανία
Super League | 23/07 - 20:04

Ποιος... Γκορέτσκα; - Στο τραπέζι για Ολυμπιακό άλλος άσος από Γερμανία

Μπορεί η περίπτωση του Λέον Γκορέτσκα να μην "παίζει" γ...