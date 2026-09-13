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Λόβρο Μάγερ

Λόβρο Μάγερ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Λόβρο Μάγερ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Δεν φτάνει ένας Μάγερ! Άλλη ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας - Την έσωσε ο Μπρινιόλι
Blogs | 13/09 - 23:04

Δεν φτάνει ένας Μάγερ! Άλλη ΑΕΚ εκτός Φιλαδέλφειας - Την έσωσε ο Μπρινιόλι

Η Ένωση έμεινε στο 1-1 στην Τρίπολη, πλήρωσε το μεγάλο λ...

Ούτε Μαρίν, ούτε Μάγερ: Αυτός ήταν ο MVP της ΑΕΚ
Champions League | 09/09 - 12:41

Ούτε Μαρίν, ούτε Μάγερ: Αυτός ήταν ο MVP της ΑΕΚ

Και κάθε άλλο παρά για πρώτη φ...

Το είπε και το… έκανε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ - Λίγα τα 6 εκατ. του Ηλιόπουλου!
Blogs | 08/09 - 23:18

Το είπε και το… έκανε ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ - Λίγα τα 6 εκατ. του Ηλιόπουλου!

Η ΑΕΚ που έχει ονειρευτεί ο Μάρκο Νίκολιτς, το απίστευτο π...

ΑΕΚ για μεγάλα πράγματα! Τσιάρτας ο Μαρίν - Γιατί χρωστούν Γιόβιτς-Βάργκα
Champions League | 08/09 - 22:20

ΑΕΚ για μεγάλα πράγματα! Τσιάρτας ο Μαρίν - Γιατί χρωστούν Γιόβιτς-Βάργκα

Η Ένωση μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League, κυριάρχησε σ...

Αστεράτη! Νίκη η ΑΕΚ με ΛΑΣΚ με γκολ-αριστούργημα του Μαρίν (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 21:35

Αστεράτη! Νίκη η ΑΕΚ με ΛΑΣΚ με γκολ-αριστούργημα του Μαρίν (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Ένωση επικράτησε 1-0 της αυστριακής ομάδας με γκολ τ...

Άκυρο το γκολ του Γιόβιτς για οριακό οφσάιντ του Μάγερ (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 08/09 - 21:17

Άκυρο το γκολ του Γιόβιτς για οριακό οφσάιντ του Μάγερ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λούκα Γιόβιτς σκόραρε και το γκολ του πανηγυρίστηκε έ...

Το No1 φαβορί για το πρωτάθλημα, οι 2 αλλαγές στον ΠΑΟ και ο ΜΑΓΟΣ της ΑΕΚ
Super League | VIDEO 07/09 - 18:32

Το No1 φαβορί για το πρωτάθλημα, οι 2 αλλαγές στον ΠΑΟ και ο ΜΑΓΟΣ της ΑΕΚ

Ποια ομάδα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για τον φετινό τ...

Ο μαέστρος επιπέδου Champions League και η απάντηση Ηλιόπουλου!
Blogs | VIDEO 07/09 - 13:00

Ο μαέστρος επιπέδου Champions League και η απάντηση Ηλιόπουλου!

Απέναντι στον Άρη έκανε ένα παιχνίδι που δεν χρειάζεται ι...

Τρέλα Πήλιου, αρχηγός Βίντα, αναγνώριση Μάγερ και αγκαλιές Super Mario
Super League | 06/09 - 20:22

Τρέλα Πήλιου, αρχηγός Βίντα, αναγνώριση Μάγερ και αγκαλιές Super Mario

Δείτε την παρακάμερα με όσα δεν είδατε στην αναμέτρηση τ...

Ο μαέστρος Μάγερ: Ο Κροάτης αρτίστας "οργίασε" στο πάρτι της ΑΕΚ με Άρη!
Super League | 06/09 - 16:05

Ο μαέστρος Μάγερ: Ο Κροάτης αρτίστας "οργίασε" στο πάρτι της ΑΕΚ με Άρη!

Ο Λόβρο Μάγερ δείχνει ήδη την τεράστια ποιότητά του μ...

ΑΕΚ: Οι ασίστ του Μάγερ και το ερωτηματικό για Νίκολιτς εν όψει ΛΑΣΚ
Super League | VIDEO 06/09 - 15:33

ΑΕΚ: Οι ασίστ του Μάγερ και το ερωτηματικό για Νίκολιτς εν όψει ΛΑΣΚ

Στον τρόπο με τον οποίο η ΑΕΚ κυριάρχησε απέναντι στον Ά...

Δείτε το πριν εξαφανιστεί! Πως έκρυψαν τη μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ στο 1-0
Super League | 06/09 - 00:29

Δείτε το πριν εξαφανιστεί! Πως έκρυψαν τη μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ στο 1-0

Εξαιρετική ομαδική συνεργασία στο 11ο λεπτό, με τον Σ...

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ! Αναγεννημένος ο Γκατσίνοβιτς, λαϊκή απαίτηση για Μάγερ
Blogs | VIDEO 05/09 - 23:46

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ! Αναγεννημένος ο Γκατσίνοβιτς, λαϊκή απαίτηση για Μάγερ

Η Ένωση διέλυσε τον Άρη με 5-0, παράγοντας ποδόσφαιρο υ...

Χάθηκε η μπάλα και 1-0 η ΑΕΚ - Φανταστικός συνδυασμός! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 05/09 - 21:33

Χάθηκε η μπάλα και 1-0 η ΑΕΚ - Φανταστικός συνδυασμός! (ΒΙΝΤΕΟ)

Γκατσίνοβιτς και Μάγερ... έκρυψαν την μπάλα από τους α...

Αποθέωση Μάγερ στην Κροατία - "Τρελαμένοι" με την παρουσία του στην ΑΕΚ
Super League | 03/09 - 15:01

Αποθέωση Μάγερ στην Κροατία - "Τρελαμένοι" με την παρουσία του στην ΑΕΚ

Ο Κροάτης έχει καταφέρει σε μικρό χρονικό διάστημα ν...

"Ίσως ο εκνευρισμός Νίκολιτς τον επηρέασε - Λάθος η αλλαγή Μάγερ"
Super League | 31/08 - 16:40

"Ίσως ο εκνευρισμός Νίκολιτς τον επηρέασε - Λάθος η αλλαγή Μάγερ"

Στο μερίδιο ευθύνης του προπονητή για την απώλεια βαθμών π...

«Πάλι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα - Ρίχνει χρήμα ο Ηλιόπουλος για 6αρι»!
Super League | 27/08 - 16:00

«Πάλι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα - Ρίχνει χρήμα ο Ηλιόπουλος για 6αρι»!

Γιατί η Ένωση είναι το απόλυτο φαβορί για την κούπα σ...

Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με τριπλέτα κλάσης - Άλλο επίπεδο με Μάγερ!
Blogs | 27/08 - 00:47

Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα με τριπλέτα κλάσης - Άλλο επίπεδο με Μάγερ!

Πώς ο Μάρκο Νίκολιτς... κατάπιε τη Λέφσκι Σόφιας και τ...

Αέρας Μάγερ, τους έκανε πλάκα! Δεν παραδίδει τη θέση ο Πήλιος (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | VIDEO 27/08 - 00:16

Αέρας Μάγερ, τους έκανε πλάκα! Δεν παραδίδει τη θέση ο Πήλιος (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στο... πάρτι πρόκρισης της Α...

Στροφή Μάγερ για τα Αστέρια: "Τα δίνουμε όλα για το Champions League"
Super League | 23/08 - 16:44

Στροφή Μάγερ για τα Αστέρια: "Τα δίνουμε όλα για το Champions League"

Μετά τη νίκη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, κόντρα σ...

Όρθια στη Σόφια η ΑΕΚ, τώρα την τελειώνει στη Φιλαδέλφεια! (BINTEO)
Champions League | 18/08 - 23:50

Όρθια στη Σόφια η ΑΕΚ, τώρα την τελειώνει στη Φιλαδέλφεια! (BINTEO)

Η ΑΕΚ έκανε αυτό που χρειαζόταν στη Σόφια, έφυγε με τ...