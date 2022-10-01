Κόσμος | 14/04/2022 - 09:14

Το παράδοξο του δυστοπικού lockdown στη Σαγκάη - Γιατί έγινε τώρα; - Τεράστιοι φόβοι παγκοσμίως

Πρόκειται για ένα από τα πιο σκληρά lockdown από την αρχή τ...