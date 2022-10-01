Τα περισσότερα από τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία...
Η Σαγκάη κατέγραψε 15.861 νέα ασυμπτωματικά κρούσματα κ...
Η αναλυτική εξήγηση του κ...
Προβληματισμό και ανησυχία για το πρωτόγνωρης σκληρότητας α...
Έντονος προβληματισμός του καθηγητή Γαλιατσάτου γ...
Πρόκειται για ένα από τα πιο σκληρά lockdown από την αρχή τ...
Σε συναγερμό βρίσκονται οι ειδικοί λόγω της αύξησης τ...
Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο υπουργός...
Δραματική είναι η αύξηση του ιικού φορτίου σε συγκεκριμένες...
Σοβαρό φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο να έχουμε ξανά...
Ο κ. Θωμαΐδης εκτίμησε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί μ...
Τα προβλήματα δεν κρύβονται...! Η κατάσταση στο σύστημ...