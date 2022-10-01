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lockdown

lockdown

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα lockdown. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Το τελευταίο στην Ελλάδα: Το μέτρο του lockdown που παρατείνεται για 4 μήνες ακόμα
Ελλάδα | 01/10/2022 - 17:11

Το τελευταίο στην Ελλάδα: Το μέτρο του lockdown που παρατείνεται για 4 μήνες ακόμα

Τα περισσότερα από τα μέτρα που ελήφθησαν τα τελευταία...

Κάτι τρέχει στη Σαγκάη: Σοκάρει η απόφαση των αρχών για όσους είναι αρνητικοί στον ιό
Κόσμος | 23/04/2022 - 15:07

Κάτι τρέχει στη Σαγκάη: Σοκάρει η απόφαση των αρχών για όσους είναι αρνητικοί στον ιό

Η Σαγκάη κατέγραψε 15.861 νέα ασυμπτωματικά κρούσματα κ...

Εξήγηση Γουργουλιάνη: Γι’ αυτό η Σανγκάη εφαρμόζει ξαφνικά το πιο σκληρό lockdown στον κόσμο
Κόσμος | 18/04/2022 - 15:25

Εξήγηση Γουργουλιάνη: Γι’ αυτό η Σανγκάη εφαρμόζει ξαφνικά το πιο σκληρό lockdown στον κόσμο

Η αναλυτική εξήγηση του κ...

Ανησυχία του καθηγητή Γαλιατσάτου για Σαγκάη: "Ελπίζω να μην μας κρύβουν κάτι..." (ΒΙΝΤΕΟ)
Κόσμος | 18/04/2022 - 11:37

Ανησυχία του καθηγητή Γαλιατσάτου για Σαγκάη: "Ελπίζω να μην μας κρύβουν κάτι..." (ΒΙΝΤΕΟ)

Προβληματισμό και ανησυχία για το πρωτόγνωρης σκληρότητας α...

Τρόμος για το περίεργο lockdown στη Σαγκάη - "Μήπως συμβαίνει κάτι και δεν μας το έχουν πει;"
Κόσμος | 16/04/2022 - 12:28

Τρόμος για το περίεργο lockdown στη Σαγκάη - "Μήπως συμβαίνει κάτι και δεν μας το έχουν πει;"

Έντονος προβληματισμός του καθηγητή Γαλιατσάτου γ...

Το παράδοξο του δυστοπικού lockdown στη Σαγκάη - Γιατί έγινε τώρα; - Τεράστιοι φόβοι παγκοσμίως
Κόσμος | 14/04/2022 - 09:14

Το παράδοξο του δυστοπικού lockdown στη Σαγκάη - Γιατί έγινε τώρα; - Τεράστιοι φόβοι παγκοσμίως

Πρόκειται για ένα από τα πιο σκληρά lockdown από την αρχή τ...

Κορωνοϊός: Πάνω από τα όρια το ιικό φορτίου - Αυτές οι περιοχές πάνε... ολοταχώς για lockdown!
Life | 08/09/2021 - 21:28

Κορωνοϊός: Πάνω από τα όρια το ιικό φορτίου - Αυτές οι περιοχές πάνε... ολοταχώς για lockdown!

Σε συναγερμό βρίσκονται οι ειδικοί λόγω της αύξησης τ...

Lockdown: Ο Χαρδαλιάς είπε αυτό που δεν ήθελε να ακούσει κανείς…
Ελλάδα | 04/08/2021 - 17:52

Lockdown: Ο Χαρδαλιάς είπε αυτό που δεν ήθελε να ακούσει κανείς…

Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» ο υπουργός...

"Κόκκινος" συναγερμός: Οι 6 περιοχές που βρίσκονται ένα βήμα πριν το lockdown
Ελλάδα | 16/07/2021 - 21:46

"Κόκκινος" συναγερμός: Οι 6 περιοχές που βρίσκονται ένα βήμα πριν το lockdown

Δραματική είναι η αύξηση του ιικού φορτίου σε συγκεκριμένες...

Οριστικό: Έρχεται ξανά lockdown στην Ελλάδα!
Ελλάδα | 06/07/2021 - 21:30

Οριστικό: Έρχεται ξανά lockdown στην Ελλάδα!

Σοβαρό φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο να έχουμε ξανά...

Δε θα βγούμε... ποτέ: Πάμε για μεγάλη παράταση του lockdown - Έσκασε η... βόμβα!
Ελλάδα | 10/03/2021 - 22:40

Δε θα βγούμε... ποτέ: Πάμε για μεγάλη παράταση του lockdown - Έσκασε η... βόμβα!

Ο κ. Θωμαΐδης εκτίμησε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί μ...

Πολύ άσχημα τα νέα - Αυτές είναι οι δύο περιοχές που θα παραμείνουν για καιρό ακόμη σε lockdown
Ελλάδα | 08/03/2021 - 22:30

Πολύ άσχημα τα νέα - Αυτές είναι οι δύο περιοχές που θα παραμείνουν για καιρό ακόμη σε lockdown

Τα προβλήματα δεν κρύβονται...! Η κατάσταση στο σύστημ...

Ξανά lockdown στην Ελλάδα - Μέχρι πότε ανακοινώθηκε - Ανοίγουν τα σχολεία, τι θα γίνει με τα μαγαζιά
Ελλάδα | 08/01/2021 - 18:35

Ξανά lockdown στην Ελλάδα - Μέχρι πότε ανακοινώθηκε - Ανοίγουν τα σχολεία, τι θα γίνει με τα μαγαζιά

Πρόβλεψη ΣΟΚ για το lockdown - Τι θα γίνει τον Ιανουάριο στην Ελλάδα - Αυτά θα είναι τα νέα μέτρα!
Ελλάδα | 23/11/2020 - 20:10

Πρόβλεψη ΣΟΚ για το lockdown - Τι θα γίνει τον Ιανουάριο στην Ελλάδα - Αυτά θα είναι τα νέα μέτρα!

Ανατροπή! Αλλάζουν τα δεδομένα για τo lockdown - Πώς θα γίνει τελικά ο εορτασμός των Χριστουγέννων
Ελλάδα | 22/11/2020 - 21:14

Ανατροπή! Αλλάζουν τα δεδομένα για τo lockdown - Πώς θα γίνει τελικά ο εορτασμός των Χριστουγέννων

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης για το lockdown - Θα κάνουμε φέτος Χριστούγεννα;
Ελλάδα | 19/11/2020 - 21:24

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η απόφαση της κυβέρνησης για το lockdown - Θα κάνουμε φέτος Χριστούγεννα;

Ανατροπή! Τελειώνει το lockdown; Αποκάλυψη από Υπουργό - Ανοίγουν άμεσα τα μαγαζιά (ΒΙΝΤΕΟ)
Ελλάδα | 16/11/2020 - 21:18

Ανατροπή! Τελειώνει το lockdown; Αποκάλυψη από Υπουργό - Ανοίγουν άμεσα τα μαγαζιά (ΒΙΝΤΕΟ)

ΣΟΚ: ΔΕΝ τελειώνει το lockdown - Μέχρι πότε θα είναι όλα κλειστά - Έξτρα μέτρα ζητούν τώρα οι ειδικοί!
Ελλάδα | 13/11/2020 - 22:35

ΣΟΚ: ΔΕΝ τελειώνει το lockdown - Μέχρι πότε θα είναι όλα κλειστά - Έξτρα μέτρα ζητούν τώρα οι ειδικοί!

Αποκάλυψη ΣΟΚ on air στο MEGA - Άσχημα τα νέα για την Ελλάδα - Πότε τελειώνει το lockdown (ΒΙΝΤΕΟ)
Ελλάδα | 11/11/2020 - 21:49

Αποκάλυψη ΣΟΚ on air στο MEGA - Άσχημα τα νέα για την Ελλάδα - Πότε τελειώνει το lockdown (ΒΙΝΤΕΟ)

Ποιο lockdown; ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ τι γίνεται στους δρόμους τη Δευτέρα - Νέα εντολή Πατούλη για Αττική!
Ελλάδα | 09/11/2020 - 16:41

Ποιο lockdown; ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ τι γίνεται στους δρόμους τη Δευτέρα - Νέα εντολή Πατούλη για Αττική!

Lockdown-κορωνοϊός: Έτσι θα πάρετε το επίδομα όσοι δεν δουλεύετε - Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις
Life | 08/11/2020 - 17:00

Lockdown-κορωνοϊός: Έτσι θα πάρετε το επίδομα όσοι δεν δουλεύετε - Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις