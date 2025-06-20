Facebook Pixel
Lordi

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Lordi. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Lordi: Πώς είναι σήμερα τα "τέρατα" που κέρδισαν στη Eurovision της Αθήνας
Showbiz | 13/05 - 16:18

Αυτά είναι τα πρόσωπα πίσω α...