Λορέντζο Σιπιόνι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Λορέντζο Σιπιόνι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

"Δαιμονίδης" ο Πνευμονίδης, χαφ πρώτης γραμμής ο Σιπιόνι - Ζόρια Μπετανκόρ
Blogs | 19/07 - 18:40

Θυμίζει όντως Ιμπαγάσα ο Νασιμέντο, αλλά… - Πρέπει ν...

Πρώτο μήνυμα Σιπιόνι - Ατάκες για τίτλους & CL με Ολυμπιακό (vid)
Super League | 10/07 - 12:53

O νεαρός Αργεντίνος είναι πλέον και με τη βούλα παίκτης τ...

Βόλτα του Σιπιόνι στον Πειραιά - Ανακοινώνεται σύντομα από Ολυμπιακό (ΦΩΤΟ)
Super League | 07/07 - 23:07

Ο Αργεντινός μέσος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και σύντομα π...

Έκανε τα εργομετρικά ο Σιπιόνι - Μόνο η ανακοίνωση για Ολυμπιακό (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 06/07 - 18:15

Ήταν απασχολημένος την Κυριακή (6/7) ο νεαρός Α...

Στην Ελλάδα ο Σιπιόνι! Η αποκάλυψή του για Ολυμπιακό και το νέο συμβόλαιό
Super League | 06/07 - 02:06

Στην Ελλάδα αφίχθη τα ξημερώματα της Κυριακής ο Λορέντσο Σ...

Ενημέρωση Ολυμπιακού - Η ώρα άφιξης Σιπιόνι στην Ελλάδα
Super League | 05/07 - 16:34

Ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής αναμένεται αργά το βράδυ τ...

Ανακοινώνει δύο μεταγραφές μετά τον Σιπιόνι! Η αποκάλυψη του νέου Μουζακίτη
Super League | VIDEO 05/07 - 13:45

Προτεραιότητα για τους Πειραιώτες αποτελούν η απόκτηση ε...

Ολυμπιακός: Το βράδυ στην Ελλάδα ο Σιπιόνι
Super League | 05/07 - 10:56

Στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί το βράδυ της Κυριακής ο...

Ο επόμενος μετά τον Σιπιόνι - "Αυτόν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά..."
Super League | 04/07 - 13:58

Η επόμενη κίνηση του Ολυμπιακού μετά τον Λορέντζο Σ...

Αντίστροφη μέτρηση για Σιπιόνι - Τότε στην Ελλάδα ο Αργεντίνος
Super League | 04/07 - 09:47

Έτοιμος να πατήσει Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ε...

Τι περιμένει ο Σιπιόνι για να έρθει στην Ελλάδα για Ολυμπιακό (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 03/07 - 10:28

Τι απομένει για να ταξιδέψει για την χώρα μας ο Αργεντινός χ...

Να γιατί συμφώνησε με Ολυμπιακό ο Σιπιόνι - "Τίτλοι και Champions League"
Super League | 01/07 - 17:46

Οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας μ...

Πίτμπουλ! Έτσι έφτασε στο deal με Σιπιόνι ο Ολυμπιακός - Κουβέντα με Μέντι
Super League | VIDEO 01/07 - 11:38

Μετά τον Ρεμπί Καμπελά οι Πειραιώτες έφτασαν σε μια α...

Τρομερό deal Ολυμπιακού για Σιπιόνι - Έπεσε η τιμή αγοράς του (ΦΩΤΟ)
Super League | 30/06 - 20:23

Οι Ερυθρόλευκοι είναι πανέτοιμοι να πραγματοποιήσουν τ...

Ορτέγκα και Έσε έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στη μεταγραφή του Σιπιόνι!
Super League | 30/06 - 15:41

Καθοριστικό ρόλο για την απόκτηση του Αργεντίνου χαφ α...

Τελευταία εξέλιξη για Σιπιόνι - Πότε έρχεται Ελλάδα για Ολυμπιακό
Super League | 30/06 - 15:17

ΟΙ Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον παίκτη κ...

"Το τυπικό για Σιπιόνι, θα συμπληρώνει Έσε" - Τα δεδομένα για Σεν-Μαξιμέν
Super League | 30/06 - 12:47

Η μεταγραφή Σιπιόνι που "έκλεισε", ο Μουζακίτης και τ...

Οριστικό: Με αυτό το ποσό παίρνει Σιπιόνι ο Ολυμπιακός (ΦΩΤΟ)
Super League | 30/06 - 10:21

Ο Αργεντινός χαφ συμφώνησε και έρχεται σ...

Σίγουροι στην Αργεντινή για Σιπιόνι, Ολυμπιακό: "Αποχαιρέτησε την Τίγκρε"
Super League | 28/06 - 10:48

Έτοιμος να γίνει και επίσημα παίκτης των Ερυθρόλευκων φ...

Σούπερ νέα για Μεντιλίμπαρ - Στην Ελλάδα για υπογραφές ο εκλεκτός του!
Super League | 27/06 - 21:24

Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεγάλης μεταγραφής ε...

Σκόραρε ο Σιπιόνι και ετοιμάζει... βαλίτσες για Ολυμπιακό! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 27/06 - 08:37

Την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της Τίγκρε έκανε ό...