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Λούκα Κολεόσο

Λούκα Κολεόσο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Λούκα Κολεόσο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Στην λίστα του Ολυμπιακού ο Κολεόσο - Εξτρέμ των 6 εκατ. ευρώ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 19/06 - 10:41

Στην λίστα του Ολυμπιακού ο Κολεόσο - Εξτρέμ των 6 εκατ. ευρώ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η νέα περίπτωση ακραίου επιθετικού που έχει έρθει στο π...