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Μάικ Τζέιμς

Μάικ Τζέιμς

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Μάικ Τζέιμς στο Sportdog.gr. Διαβάστε για τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με τη Μονακό στη EuroLeague, τα σκορ και τα στατιστικά του.

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Τζέιμς: "Γι’ αυτό πρέπει να καταργηθεί το PIR"! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 30/08 - 12:58

Τζέιμς: "Γι’ αυτό πρέπει να καταργηθεί το PIR"! (ΦΩΤΟ)

Το σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για το σύστημα αξιολόγησης κ...

Πρόβλεψη για Αταμάν: Σε ποια ομάδα θα πάει και θα πάρει την Euroleague!
Euroleague | 29/08 - 07:11

Πρόβλεψη για Αταμάν: Σε ποια ομάδα θα πάει και θα πάρει την Euroleague!

Ένα σενάριο που εφόσον γινόταν πραγματικότητα θα προκαλούσε χ...

Αγριεμένος ο Τζέιμς - Η προειδοποίηση στους αντιπάλους του
Euroleague | 20/08 - 07:05

Αγριεμένος ο Τζέιμς - Η προειδοποίηση στους αντιπάλους του

Μέσω μιας ανάρτησης στα social media ο Αμερικανός γκαρντ π...

Αποκαλύψεις Νέντοβιτς για Μονακό-Ολυμπιακό: "Αν πω τι έγινε στο αεροπλάνο…"
Euroleague | VIDEO 09/08 - 18:14

Αποκαλύψεις Νέντοβιτς για Μονακό-Ολυμπιακό: "Αν πω τι έγινε στο αεροπλάνο…"

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μίλησε για όσα εξωαγωνιστικά ζητήματα τ...

Euroleague: Με Μοντέρο και... Ζοτς οι κορυφαίες κινήσεις!
Euroleague | 07/08 - 23:46

Euroleague: Με Μοντέρο και... Ζοτς οι κορυφαίες κινήσεις!

Λίγες εβδομάδες πριν από το πρώτο τζάμπολ της σεζόν 20...

Έξαλλος με Κουτλουάι ο Τζέιμς! Έτοιμος να απαντήσει στο παρκέ
Euroleague | VIDEO 17/07 - 02:17

Έξαλλος με Κουτλουάι ο Τζέιμς! Έτοιμος να απαντήσει στο παρκέ

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague δεν άφησε α...

Αυτά είναι τα λεφτά που θα πάρει ο Τζέιμς στην Εφές
Euroleague | VIDEO 13/07 - 18:00

Αυτά είναι τα λεφτά που θα πάρει ο Τζέιμς στην Εφές

Ο Μάικ Τζέιμς είναι παίκτης της Αναντολού Εφές, με ρεπορτάζ α...

Αυτό και αν είναι... βόμβα! Ανακοινώθηκε από την Εφές ο Μάικ Τζέιμς
Euroleague | 11/07 - 10:24

Αυτό και αν είναι... βόμβα! Ανακοινώθηκε από την Εφές ο Μάικ Τζέιμς

Την καριέρα του στην Τουρκία και την Αναντολού Εφές θ...

Ψάχνει ομάδα ο Μάικ Τζέιμς, οι πιθανότητες να έρθει στον Παναθηναϊκό
Euroleague | VIDEO 05/07 - 18:40

Ψάχνει ομάδα ο Μάικ Τζέιμς, οι πιθανότητες να έρθει στον Παναθηναϊκό

Τι συμβαίνει με τον Αμερικανό άσο κ...

Αποκάλυψη! Στο τραπέζι η επιστροφή Μάικ Τζέιμς στον Παναθηναϊκό
Euroleague | VIDEO 02/07 - 17:17

Αποκάλυψη! Στο τραπέζι η επιστροφή Μάικ Τζέιμς στον Παναθηναϊκό

Ο 35χρονος άσος έμεινε ελεύθερος έπειτα από πέντε χρόνια σ...

Vlog Καούρης: Η απόφαση Τζέιμς - Λάρκιν και οι σαρωτικές αλλαγές στη Ρεάλ
Euroleague | VIDEO 01/07 - 15:31

Vlog Καούρης: Η απόφαση Τζέιμς - Λάρκιν και οι σαρωτικές αλλαγές στη Ρεάλ

«Τόλμη και γοητεία» στο μπάσκετ. Μεταγραφές, αλλαγές σ...

Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για τη μεταγραφή του Μάικ Τζέιμς
Euroleague | VIDEO 30/06 - 14:48

Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για τη μεταγραφή του Μάικ Τζέιμς

Ο Αμερικανός είναι και τυπικά ελεύθερος πλέον και μπορεί ν...

Απίστευτη εξέλιξη με Τζέιμς και Μπαρτσελόνα - Ραντεβού στα δικαστήρια!
Euroleague | VIDEO 27/06 - 16:31

Απίστευτη εξέλιξη με Τζέιμς και Μπαρτσελόνα - Ραντεβού στα δικαστήρια!

Τι καταλογίζει στους Καταλανούς ο...

Πήρε θέση ο Τζέιμς για το μέλλον του - “Εκεί θα παίξω”
Euroleague | VIDEO 25/06 - 22:58

Πήρε θέση ο Τζέιμς για το μέλλον του - “Εκεί θα παίξω”

...

Τρομερός Τζέιμς: "Ξυπνάω και έχω υπογράψει - Φτιάχνετε πολλές ιστορίες"!
Euroleague | VIDEO 25/06 - 08:19

Τρομερός Τζέιμς: "Ξυπνάω και έχω υπογράψει - Φτιάχνετε πολλές ιστορίες"!

Η ατάκα του Μάικ Τζέιμς για το μέλλον του και τα σενάρια π...

Αιχμές Μάικ Τζέιμς για τη διαιτησία και τον Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 24/06 - 19:22

Αιχμές Μάικ Τζέιμς για τη διαιτησία και τον Ολυμπιακό!

Το "καρφί" του Μάικ Τζέιμς για τη σειρά των playoffs της Eu...

Ο Τζέιμς θέλει Παναθηναϊκό, αποφασίζουν Γιαννακόπουλος και... Ομπράντοβιτς
Euroleague | VIDEO 20/06 - 16:15

Ο Τζέιμς θέλει Παναθηναϊκό, αποφασίζουν Γιαννακόπουλος και... Ομπράντοβιτς

Πώς το όνομα του Μάικ Τζέιμς βρίσκεται στο προσκήνιο γ...

"Πέσιμο" Τζέιμς για το μέλλον του - "Δεν καταλαβαίνετε καθόλου μπάσκετ"
Euroleague | VIDEO 19/06 - 21:16

"Πέσιμο" Τζέιμς για το μέλλον του - "Δεν καταλαβαίνετε καθόλου μπάσκετ"

Την ώρα που τα σενάρια για την επόμενη ομάδα του Μάικ Τ...

Φούντωσαν οι φήμες για την επόμενη ομάδα του Μάικ Τζέιμς
Euroleague | VIDEO 19/06 - 16:03

Φούντωσαν οι φήμες για την επόμενη ομάδα του Μάικ Τζέιμς

Ο Αμερικανός σταρ αποχώρησε από τις συνομιλίες με τους Κ...

Ανατροπή με Τζέιμς: Δεν πάει Μπάρτσα, μιλάει με άλλες ομάδες Euroleague!
Euroleague | VIDEO 19/06 - 10:17

Ανατροπή με Τζέιμς: Δεν πάει Μπάρτσα, μιλάει με άλλες ομάδες Euroleague!

Τεράστια ανατροπή στην υπόθεση του Μάικ Τζέιμς και τ...

"Βασιλική" πρόταση στον Μάικ Τζέιμς - Τον θέλουν ως τον νέο τους ηγέτη!
Euroleague | VIDEO 15/06 - 17:50

"Βασιλική" πρόταση στον Μάικ Τζέιμς - Τον θέλουν ως τον νέο τους ηγέτη!

Σε μια κίνηση που στοχεύει στην ολική αναδόμηση της π...