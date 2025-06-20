Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Μαξιμιλιάνο Κόμπα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μαξιμιλιάνο Κόμπα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Γκολάρα του Κόμπα στη Λιβαδειά (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 22/05 - 19:16

Γκολάρα του Κόμπα στη Λιβαδειά (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολύ όμορφο γκολ από τον Αργεντινό άσο του Βόλου, χάρη σ...