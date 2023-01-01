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Μαμαντού Σανγκαρέ

Μαμαντού Σανγκαρέ

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Η Μπρέντφορντ έγραψε ιστορία με μεταγραφή-ρεκόρ!
Premier League | 01/08 - 21:48

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Τεράστιο για τα δεδομένα της Μπρέντφορντ το ποσό που ξ...