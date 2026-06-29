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Μάρβιν Σεναγιά

Μάρβιν Σεναγιά

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μάρβιν Σεναγιά. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Οι αριθμοί μίλησαν! Η καλύτερη 11άδα των ομίλων του Μουντιάλ 2026
Mundial | 29/06 - 07:12

Οι αριθμοί μίλησαν! Η καλύτερη 11άδα των ομίλων του Μουντιάλ 2026

Η σύνθεση που δημιουργείται είναι μια μικρογραφία τ...