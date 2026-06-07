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Basket League
ΟΛΥ
21:00
08 Ιουν
ΠΑΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΕΝ
1 - 2
ΤΕΛ
Τ
ΤΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Β
ΒΡΑ
2 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΊΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΟΥ
4 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΡΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
2 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΝΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΦΓ
0 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΑΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΙΧ
0 - 2
ΤΕΛ
Κ
ΚΎΠ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΈΝ
4 - 0
ΤΕΛ
Λ
ΛΕΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΛ
1 - 1
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Δ
ΔΑΝ
2 - 1
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΚ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΜΆ
4 - 1
ΤΕΛ
Μ
ΜΟΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΌΣ
3 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΝΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΡΟ
2 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΟ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΑΡ
1 - 1
ΤΕΛ
Ν
ΝΟΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ε
ΕΛΛ
0 - 1
ΤΕΛ
Ι
ΙΤΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ε
ΕΚΟ
1 - 0
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
ΚΟΛ
2 - 0
ΤΕΛ
Ι
ΙΟΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΓ
- - -
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΛΛ
21:45
08 Ιουν
Ο
ΟΥΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Γ
ΓΑΛ
22:10
08 Ιουν
B
BΌΡ
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Μαρία Γκοντσάροβα
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μαρία Γκοντσάροβα.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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| 08/06 - 17:45
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