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Μαρία Γκοντζάροβα

Μαρία Γκοντζάροβα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μαρία Γκοντζάροβα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΠΑΟΚ: Η «αφιέρωση» Γκοντζαρόβα για τον Λουτσέσκου (pic)
Super League | 19/06 - 18:44

ΠΑΟΚ: Η «αφιέρωση» Γκοντζαρόβα για τον Λουτσέσκου (pic)

Η αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τον πάγκο του Π...