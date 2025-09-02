Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Μάρκο Γκρουλ

Μάρκο Γκρουλ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μάρκο Γκρουλ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Η γκολάρα του Γκρουλ: Ντρίπλα και σουτ στο απέναντι παραθυράκι (ΒΙΝΤΕΟ)
Bundesliga | VIDEO 25/10 - 16:12

Η γκολάρα του Γκρουλ: Ντρίπλα και σουτ στο απέναντι παραθυράκι (ΒΙΝΤΕΟ)

Την τρίτη της νίκη στη φετινή Bundesliga σημείωσε η Βέρντερ Β...