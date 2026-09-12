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Μάρκους Πέντερσεν

Μάρκους Πέντερσεν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μάρκους Πέντερσεν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο έτοιμος Πουέρτα, το γλυκό πόδι του Πέντερσεν & ο πανταχού παρών Γκονζάλες
Κύπελλο Ελλάδας | 09/09 - 16:21

Ο έτοιμος Πουέρτα, το γλυκό πόδι του Πέντερσεν & ο πανταχού παρών Γκονζάλες

Τι κρατάει ο Μεντιλίμπαρ σε ένα ματς με ι...

Εκτελεστής Γκονσάλες - Γλυκιά σέντρα Πέντερσεν (ΒΙΝΤΕΟ)
Κύπελλο Ελλάδας | 08/09 - 22:59

Εκτελεστής Γκονσάλες - Γλυκιά σέντρα Πέντερσεν (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεύτερο γκολ από τον Μεξικανό άσο και 2-0 ο Ολυμπιακός τ...

"Μεγάλωσε" στον ΠΑΟ Έλληνας εξτρέμ και τώρα τον... έκλεψε ο Ολυμπιακός!
Super League | 05/09 - 11:30

"Μεγάλωσε" στον ΠΑΟ Έλληνας εξτρέμ και τώρα τον... έκλεψε ο Ολυμπιακός!

Η αποκάλυψη για τα 8 εκατομμύρια που έδωσε ο Ολυμπιακός σ...

Πώς ο Πέντερσεν στον Ολυμπιακό μπορεί να προκαλέσει ηχηρή αποχώρηση σε ΠΑΟ!
Super League | VIDEO 29/08 - 23:26

Πώς ο Πέντερσεν στον Ολυμπιακό μπορεί να προκαλέσει ηχηρή αποχώρηση σε ΠΑΟ!

Ρεπορτάζ του Sportdog.gr από την Ιταλία παρουσιάζει τι συνέβη τ...

Πέντερσεν: Με ποιον πρώην του Ολυμπιακού μίλησε πριν υπογράψει (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 29/08 - 22:34

Πέντερσεν: Με ποιον πρώην του Ολυμπιακού μίλησε πριν υπογράψει (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι πρώτες δηλώσεις του Μάρκους Πέντερσεν μετά την υπογραφή σ...

Επίσημα ερυθρόλευκος ο Πέντερσεν! Αυτό είναι το συμβόλαιό του
Super League | 29/08 - 20:23

Επίσημα ερυθρόλευκος ο Πέντερσεν! Αυτό είναι το συμβόλαιό του

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση τ...

Ο Ελαμπντελαουί... ανακοινώνει μεταγραφή του Ολυμπιακού!
Super League | 29/08 - 17:47

Ο Ελαμπντελαουί... ανακοινώνει μεταγραφή του Ολυμπιακού!

Τρέχουν οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό, ο οποίος ετοιμάζεται ν...

Ολυμπιακός: Η απόφαση για τον μπακ, οι Ισπανοί για Βάργκας και μια φήμη
Super League | 29/08 - 15:00

Ολυμπιακός: Η απόφαση για τον μπακ, οι Ισπανοί για Βάργκας και μια φήμη

Τι συνέβη τις τελευταίες ώρες με Πέντερσεν και Ντοντό, ο...

Νικολακόπουλος: Γιατί ο Ολυμπιακός χτυπάει Γκαρθία - Μυστήριο με Πέντερσεν
Super League | 29/08 - 14:36

Νικολακόπουλος: Γιατί ο Ολυμπιακός χτυπάει Γκαρθία - Μυστήριο με Πέντερσεν

Το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου για τον Πάμπλο Γκαρθία π...

Ανατροπή στον Ολυμπιακό με Πέντερσεν, ξανά ιατρικά - Αποκάλυψη Ρομάνο!
Super League | 29/08 - 02:44

Ανατροπή στον Ολυμπιακό με Πέντερσεν, ξανά ιατρικά - Αποκάλυψη Ρομάνο!

Η μεταγραφή του 26χρονου Νορβηγού χαφ από την Τορίνο σ...

"Βόμβα" από Ιταλία - "Χαλάει του Πέντερσεν σε Ολυμπιακό"
Super League | 28/08 - 14:03

"Βόμβα" από Ιταλία - "Χαλάει του Πέντερσεν σε Ολυμπιακό"

Σύμφωνα με έγκριτο δημοσιογράφο από τη γειτονική χώρα μ...

Η ώρα άφιξης του Πέντερσεν στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό
Super League | 27/08 - 15:10

Η ώρα άφιξης του Πέντερσεν στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Ο Νορβηγός μπακ ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο με π...

Η ατάκα Νικολακόπουλου για Πέντερσεν και Φρέντρουπ
Super League | 27/08 - 14:54

Η ατάκα Νικολακόπουλου για Πέντερσεν και Φρέντρουπ

Τι είπε για Βάργκας, Πουέρτα κ...

"Τελειώνει" του Πέντερσεν στον Ολυμπιακό - Το ποσό του deal & το συμβόλαιο
Super League | 27/08 - 13:32

"Τελειώνει" του Πέντερσεν στον Ολυμπιακό - Το ποσό του deal & το συμβόλαιο

Από την Ιταλία μεταδίδουν ότι υπάρχει αρχική συμφωνία τ...

"Πιέζει ο Ολυμπιακός να κλείσει ακόμα και σήμερα τη μεταγραφή"!
Super League | 26/08 - 16:23

"Πιέζει ο Ολυμπιακός να κλείσει ακόμα και σήμερα τη μεταγραφή"!

Δημοσίευμα από την Ιταλία αναφέρει πως ο Ολυμπιακός δ...