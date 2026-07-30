Ματέβς Σίμνοβετς

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UEFA Europa League
Μ
ΜΑΚ
1 - 0
ΤΕΛ
Σ
ΣΕΡ
UEFA Europa League
Χ
ΧΡΆ
3 - 1
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΌ
UEFA Europa League
Π
ΠΆΦ
4 - 0
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΙ
UEFA Europa League
Μ
ΜΊΝ
0 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
UEFA Europa League
ΠΑΟΚ
2 - 0
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
UEFA Europa League
Τ
ΤΣΣ
0 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΡ
UEFA Europa League
Ά
ΆΝΤ
3 - 1
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΜ
UEFA Europa League
Φ
ΦΕΡ
2 - 2
ΤΕΛ
Τ
ΤΒΈ
UEFA Europa League
Μ
ΜΠΕ
5 - 0
ΤΕΛ
Σ
ΣΕΝ
UEFA Conference League
Α
ΑΘΛ
0 - 2
ΤΕΛ
Β
ΒΑΝ
UEFA Conference League
Τ
ΤΟΜ
1 - 1
ΤΕΛ
Π
ΠΑΝ
UEFA Conference League
Γ
ΓΙΆ
2 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΑΡ
UEFA Conference League
Ζ
ΖΊΡ
1 - 1
ΤΕΛ
Π
ΠΆΙ
UEFA Conference League
Ί
ΊΝΤ
2 - 0
ΤΕΛ
I
I.
UEFA Conference League
Ά
ΆΟΥ
4 - 1
ΤΕΛ
Φ
ΦΚ
UEFA Conference League
Π
ΠΙΟ
0 - 0
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΈ
UEFA Conference League
Ν
ΝΌΜ
2 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΈΛ
UEFA Conference League
Ν
ΝΌΑ
2 - 1
ΤΕΛ
Ζ
ΖΊΜ
UEFA Conference League
Ί
ΊΛΒ
2 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΤΙ
UEFA Conference League
Λ
ΛΕΒ
1 - 3
ΤΕΛ
Γ
ΓΚΈ
UEFA Conference League
T
TΟΡ
0 - 3
ΤΕΛ
Μ
ΜΆΔ
UEFA Conference League
Ν
ΝΤΙ
0 - 1
ΤΕΛ
Ν
ΝΈΦ
UEFA Conference League
Β
ΒΈΛ
0 - 3
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΟ
UEFA Conference League
Ζ
ΖΑΛ
7 - 2
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
UEFA Conference League
Μ
ΜΠΡ
3 - 1
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΝ
UEFA Conference League
Ν
ΝΟΡ
6 - 0
ΤΕΛ
Γ
ΓΚΆ
UEFA Conference League
Έ
ΈΤΟ
1 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΤΈ
UEFA Conference League
Χ
ΧΙΝ
3 - 3
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
UEFA Conference League
Β
ΒΑΛ
0 - 4
ΤΕΛ
Ρ
ΡΑΚ
UEFA Conference League
Μ
ΜΠΕ
2 - 3
ΤΕΛ
A
AEK
UEFA Conference League
Ν
ΝΤΈ
0 - 1
ΤΕΛ
Ρ
ΡΙΈ
UEFA Conference League
Δ
ΔΕ
1 - 0
ΤΕΛ
Φ
ΦΛΌ
UEFA Conference League
Σ
ΣΕΚ
3 - 1
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΡ
UEFA Conference League
Ά
ΆΓΙ
4 - 1
ΤΕΛ
Β
ΒΟΪ
UEFA Conference League
Λ
ΛΟΥ
2 - 2
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
UEFA Conference League
Μ
ΜΠΑ
3 - 2
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
UEFA Conference League
Β
ΒΈΣ
1 - 1
ΤΕΛ
Ρ
ΡΦΣ
UEFA Conference League
Σ
ΣΙΌ
4 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
UEFA Conference League
Ο
ΟΎΝ
0 - 1
ΤΕΛ
Π
ΠΑΡ
UEFA Conference League
Ζ
ΖΡΊ
2 - 2
ΤΕΛ
Β
ΒΑΛ
UEFA Conference League
Κ
ΚΛΟ
3 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΛΆ
UEFA Conference League
Γ
ΓΆΝ
0 - 0
ΤΕΛ
L
LNZ
UEFA Conference League
ΠΑΟ
2 - 2
ΤΕΛ
Π
ΠΑΚ
UEFA Conference League
Κ
ΚΑΤ
3 - 1
ΤΕΛ
Ζ
ΖΊΛ
UEFA Conference League
Α
ΑΟΎ
3 - 1
ΤΕΛ
Λ
ΛΙΈ
UEFA Conference League
Κ
ΚΟΛ
0 - 3
ΤΕΛ
Ε
ΕΛΣ
UEFA Conference League
Κ
ΚΌΠ
1 - 2
ΤΕΛ
Ρ
ΡΟΎ
UEFA Conference League
Σ
ΣΟΥ
1 - 2
ΤΕΛ
M
MAX
UEFA Conference League
Ν
ΝΤΙ
3 - 0
ΤΕΛ
Α
ΑΛΟ
UEFA Conference League
Χ
ΧΙΜ
4 - 1
ΤΕΛ
K
KF
UEFA Conference League
Μ
ΜΠΡ
4 - 0
ΤΕΛ
F
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Ματέβς Σίμνοβετς
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Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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