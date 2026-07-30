Ματέβς Σίμνοβετς

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ΜΑΚ
1 - 0
ΤΕΛ
ΣΕΡ
UEFA Europa League
ΧΡΆ
3 - 1
ΤΕΛ
ΤΡΌ
UEFA Europa League
ΠΆΦ
4 - 0
ΤΕΛ
ΧΆΙ
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ΜΊΝ
0 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΕ
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ΠΑΟΚ
2 - 0
ΤΕΛ
ΝΤΙ
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ΤΣΣ
0 - 0
ΤΕΛ
ΚΑΡ
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ΆΝΤ
3 - 1
ΤΕΛ
ΧΆΜ
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ΦΕΡ
2 - 2
ΤΕΛ
ΤΒΈ
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ΜΠΕ
5 - 0
ΤΕΛ
ΣΕΝ
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ΑΘΛ
0 - 2
ΤΕΛ
ΒΑΝ
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ΤΟΜ
1 - 1
ΤΕΛ
ΠΑΝ
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ΓΙΆ
2 - 0
ΤΕΛ
ΒΑΡ
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ΖΊΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΠΆΙ
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ΊΝΤ
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ΤΕΛ
I.
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ΆΟΥ
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ΤΕΛ
ΦΚ
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ΠΙΟ
0 - 0
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ΝΤΈ
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ΝΌΜ
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ΤΕΛ
ΣΈΛ
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ΝΌΑ
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ΊΛΒ
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ΤΕΛ
ΣΤΙ
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ΛΕΒ
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ΤΕΛ
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TΟΡ
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ΤΕΛ
ΜΆΔ
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ΝΤΙ
0 - 1
ΤΕΛ
ΝΈΦ
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ΝΤΟ
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ΖΑΛ
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ΜΠΡ
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ΟΥΝ
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ΔΕ
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ΦΛΌ
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ΜΠΡ
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ΆΓΙ
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ΛΟΥ
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ΚΛΟ
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ΓΆΝ
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LNZ
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ΠΑΟ
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Ματέβς Σίμνοβετς

Ματέβς Σίμνοβετς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ματέβς Σίμνοβετς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Αποκάλυψη από Σλοβενία: Ο ΠΑΟΚ φέρνει νεαρό αμυντικό!
Super League | 29/07 - 16:52

Αποκάλυψη από Σλοβενία: Ο ΠΑΟΚ φέρνει νεαρό αμυντικό!

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον του και βρίσκεται π...