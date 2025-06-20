Facebook Pixel
Ματέο Καντσελιέρι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ματέο Καντσελιέρι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Οριστικές εξελίξεις για Ολυμπιακό με Καντσελιέρι
Super League | 10/08 - 17:03

Η υπόθεση του Ιταλού εξτρέμ, που βρέθηκε στο μεταγραφικό σ...

Δεν "παίζει" μόνος ο Ζενόν για Ολυμπιακό - Κι άλλος εξτρέμ στο προσκήνιο!
Super League | VIDEO 08/08 - 09:27

Οι Πειραιώτες θέλουν να ενισχύσουν σημαντικά τα φτερά τ...

Ξεκαθαρίζει για Καντσελιέρι και Ολυμπιακό - Η τελευταία εξέλιξη
Super League | 03/08 - 10:24

Τι συμβαίνει με τον "στόχο" των Ερυθρόλευκων γ...

Εντυπωσιακή ασίστ Καντσελιέρι στο φιλικό της Λάτσιο (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 02/08 - 23:56

Ο υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού έκανε μ...

Εξελίξεις με τον εξτρέμ στον Ολυμπιακό - Η αλήθεια για Καντσελιέρι!
Super League | 02/08 - 11:28

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν ο Καντσελιέρι θ...

Παίκτης-πρόκληση για Μεντιλίμπαρ! Ο Νο1 φαβορί για εξτρέμ, φουλ για στόπερ
Super League | VIDEO 01/08 - 22:37

Εξελίξεις στον Ολυμπιακό μέσα στο σαββατοκύριακο. «...

Μεταγραφή-έκπληξη πριν τον εξτρέμ ο Ολυμπιακός - Τεράστια επένδυση Μαρινάκη
Super League | VIDEO 01/08 - 18:30

Ο Μεντιλίμπαρ θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τ...

Εξελίξεις με μεγάλο όνομα για τα "φτερά" το επόμενο 3ήμερο στον Ολυμπιακό!
Super League | 01/08 - 13:46

Ποιος παίκτης "παίζει" δυνατά για την ενίσχυση στο άλλο ά...

Τοπ κλάσης παίκτης για τα "φτερά" του Ολυμπιακού- Καντσελιέρι κι άλλος ένας
Super League | 30/07 - 10:07

Οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν τον έναν εξτρέμ τους (Στρεφέτσα) κ...

Και 2ο εξτρέμ από Ιταλία μετά τον Στρεφέτσα ο Ολυμπιακός - Απάντηση ως 1/8!
Super League | 29/07 - 13:57

Ο Ολυμπιακός επιμένει ιταλικά και μετά την απόκτηση του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα έχει κάνει κίνηση για έναν ακόμα παίκ...

Κι άλλος εξτρέμ από τη Ιταλία για Ολυμπιακό – Περιμένει άμεσα την απάντηση!
Super League | 24/07 - 17:30

Η μεταγραφική στροφή στο Λιμάνι μετά την υπόθεση Αντίνο, η...

Έφαγε «πόρτα» ο Ολυμπιακός για Καντσελιέρι - Αναζητούνται νέες λύσεις
Super League | 18/07 - 13:26

Απογοητευτική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό στη μεταγραφική τ...

Τον έκοψε ο Μεντιλίμπαρ, συζητά με ΠΑΟ! Ιταλός εξτρέμ 7 εκατ. για Ολυμπιακό
Super League | VIDEO 16/07 - 21:40

Το νέο όνομα που μπήκε στη λίστα των Πειραιωτών, τα... ά...