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Ματέο Νταρμιάν

Ματέο Νταρμιάν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ματέο Νταρμιάν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Αντί για Τσάπρα ή Σάλιακα, η ΑΕΚ "ξέμεινε" από δεξί μπακ!
Super League | 22/09 - 18:11

Αντί για Τσάπρα ή Σάλιακα, η ΑΕΚ "ξέμεινε" από δεξί μπακ!

Τα ονόματα που συνδέθηκαν με την Ένωση τα προηγούμενα κ...