Ματέο Σέρα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ματέο Σέρα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Μεγάλη κίνηση Σαββίδη σε ΠΑΟΚ! Πήρε άνθρωπο με παρελθόν σε Γιούβε, Παρί
Super League | 19/07 - 15:26

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησε ο Δικέφαλος τ...