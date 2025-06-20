Ματίας Γκαλιάρδα

Super League | 17/06 - 21:10

Σπρώχνει 5 εκατ. για 6αρι ο ΠΑΟ - Δύο από τη λίστα Ολυμπιακού και Γκαλιάρδα

Ο Παναθηναϊκός ρίχνει πάρα πολλά χρήματα στη μεταγραφή τ...