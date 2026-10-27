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Euroleague
B
BC
93 - 99
ΤΕΛ
PAR
Euroleague
ΠΑΟ
80 - 75
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Euroleague
ΜΠΑ
84 - 88
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
ΕΡΥ
100 - 78
ΤΕΛ
ΜΑΚ
Euroleague
Β
ΒΑΛ
86 - 78
ΤΕΛ
ΦΕΝ
Euroleague
ΜΠΑ
86 - 101
ΤΕΛ
ΡΕΑ
Euroleague
Μ
ΜΠΕ
19:30
28 Οκτ
ΟΛΥ
Euroleague
Χ
ΧΆΠ
20:00
28 Οκτ
ΕΦΕ
Euroleague
ΒΙΛ
21:00
28 Οκτ
ΠΑΡ
Euroleague
ΒΊΡ
21:30
28 Οκτ
ΖΑΛ
Basketball Champions League
B
BK
87 - 80
ΤΕΛ
Ν
ΝΑΝ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΡ
61 - 95
ΤΕΛ
P
PAL
Basketball Champions League
Ι
ΙΓΚ
77 - 72
ΤΕΛ
S
SK
Basketball Champions League
U
UCA
72 - 80
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Basketball Champions League
Ρ
ΡΊΤ
19:30
28 Οκτ
Τ
ΤΡΑ
Basketball Champions League
Ρ
ΡΆΣ
20:00
28 Οκτ
Χ
ΧΆΠ
Basketball Champions League
ΑΛΜ
21:00
28 Οκτ
Μ
ΜΠΙ
Basketball Champions League
Σ
ΣΟΛ
21:00
28 Οκτ
Σ
ΣΠΆ
Κύπελλο Ελλάδας
ΠΑΝ
0 - 1
ΤΕΛ
Ν
ΝΊΚ
Κύπελλο Ελλάδας
ΑΣΤ
0 - 2
ΤΕΛ
ΚΗΦ
Eurocup
Κ
ΚΟΛ
84 - 81
ΤΕΛ
PAOK
Eurocup
Λ
ΛΙΕ
68 - 86
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΛ
Eurocup
Μ
ΜΠΆ
65 - 76
ΤΕΛ
Μ
ΜΑΝ
Eurocup
Φ
ΦΡΑ
113 - 97
ΤΕΛ
C
CS
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
94 - 92
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
B
BC
80 - 85
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΌ
Κύπελλο Ελλάδας
ΛΕΒ
- - -
ΤΕΛ
ΚΗΦ
Κύπελλο Ελλάδας
Μ
ΜΑΡ
0 - 0
LIVE
ΟΛΥ
Κύπελλο Ελλάδας
Ν
ΝΈΣ
- - -
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΛ
Κύπελλο Ελλάδας
ΠΑΟ
17:30
28 Οκτ
ΑΡΗ
Eurocup
Σ
ΣΙΑ
18:30
28 Οκτ
M
MAX
Eurocup
Ν
ΝΕΠ
19:00
28 Οκτ
N
NAP
Κύπελλο Ελλάδας
ΑΕΛ
19:30
28 Οκτ
ΟΦH
Eurocup
ΑΡΗ
19:30
28 Οκτ
Τ
ΤΣΕ
Eurocup
Σ
ΣΛΣ
19:30
28 Οκτ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
20:00
28 Οκτ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
20:30
28 Οκτ
Ρ
ΡΌΣ
Κύπελλο Ελλάδας
ΠΑΟΚ
20:30
28 Οκτ
ΑΕΚ
Eurocup
Λ
ΛΕ
21:00
28 Οκτ
Χ
ΧΆΠ
Eurocup
Λ
ΛΌΝ
21:30
28 Οκτ
Τ
ΤΟΥ
Eurocup
Μ
ΜΙΡ
21:30
28 Οκτ
R
RIG
Eurocup
Κ
ΚΑΝ
22:00
28 Οκτ
Β
ΒΕΝ
ΝΒΑ
ΣΑΡ
110 - 103
ΤΕΛ
ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
123 - 122
ΤΕΛ
ΜΙΝ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
134 - 99
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΜΙΑ
109 - 113
ΤΕΛ
NTA
ΝΒΑ
ΜΙΛ
110 - 102
ΤΕΛ
ΙΝΤ
ΝΒΑ
ΟΚΛ
125 - 114
ΤΕΛ
ΦΟΙ
ΝΒΑ
ΧΙΟ
120 - 110
ΤΕΛ
ΑΤΛ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
105 - 110
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
114 - 134
ΤΕΛ
ΓΚΟ
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΤΙ
76 - 78
ΤΕΛ
Λ
ΛΕΒ
FIBA Europe Cup
Π
ΠΡΙ
78 - 83
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
FIBA Europe Cup
Β
ΒΙΈ
83 - 85
ΤΕΛ
Κ
ΚΕΡ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΖΤ
69 - 85
ΤΕΛ
Α
ΑΕΚ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
125 - 124
ΤΕΛ
ΜΠΡ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
111 - 97
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
130 - 103
ΤΕΛ
ΣΑΚ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
129 - 136
ΤΕΛ
ΠΟΡ
FIBA Europe Cup
N
NEF
21 - 37
LIVE
Ο
ΟΡΑ
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B
BC
18:00
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Τ
ΤΡΕ
FIBA Europe Cup
ΚΟΛ
18:00
28 Οκτ
E
ESE
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L
LAN
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Μ
ΜΠΕ
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Ο
ΟΠΆ
19:00
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Τ
ΤΡΊ
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N
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19:00
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K
KK
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Σ
ΣΠΛ
19:00
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ΠΡΟ
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Σ
ΣΖΟ
19:00
28 Οκτ
B
BAS
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Γ
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T
TAR
19:00
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Η
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KOR
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L
LOK
19:00
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Φ
ΦΡΊ
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Β
ΒΕΦ
19:00
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Α
ΑΟ
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Ζ
ΖΙΈ
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Ο
ΟΣΤ
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Β
ΒΟΎ
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Μ
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Σ
ΣΑΛ
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Γ
ΓΟΥ
21:00
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Ν
ΝΑΝ
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M
MAN
21:00
28 Οκτ
Κ
ΚΑΛ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΆΙ
21:30
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Σ
ΣΠΟ
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ΣΑΣ
2 - 6
ΤΕΛ
ΛΑΤ
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19:30
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ΜΠΟ
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ΒΕΝ
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Μega
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μega.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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Basket League
| 28/10 - 14:17
Basketgate: Τα 102.000 ευρώ στο σπίτι Κορομηλά και η εξήγηση για τα 500ευρα που δεν έπεισε τον ανακριτή!
Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση που συγκλονίζει το ε...
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