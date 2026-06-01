Meridian Sport

Euroleague | 02/06 - 21:30

Ο Ερυθρός Αστέρας «κλέβει» τον Ίμπον Ναβάρο από την Μπαρτσελόνα!

Το ευρωπαϊκό μεταγραφικό παζάρι των προπονητών πήρε «...