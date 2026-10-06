Μεχμέτ Σολ

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Euroleague
PAR
21:45
07 Οκτ
ΒΙΛ
Basketball Champions League
Χ
ΧΆΠ
79 - 99
ΤΕΛ
Σ
ΣΟΛ
Basketball Champions League
Τ
ΤΣΙ
96 - 76
ΤΕΛ
Γ
ΓΑΛ
Basketball Champions League
Ρ
ΡΊΤ
82 - 73
ΤΕΛ
B
BK
Basketball Champions League
ΠΕΡ
93 - 87
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΡ
Basketball Champions League
P
PAL
82 - 65
ΤΕΛ
B
BK
Basketball Champions League
Σ
ΣΤΡ
100 - 62
ΤΕΛ
Λ
ΛΈΓ
Basketball Champions League
Ι
ΙΓΚ
79 - 92
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΙ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΑ
86 - 75
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΝ
Basketball Champions League
AEK
19:00
07 Οκτ
Σ
ΣΑΛ
Basketball Champions League
S
SK
19:00
07 Οκτ
ΑΛΜ
Basketball Champions League
Τ
ΤΡΑ
19:00
07 Οκτ
Ν
ΝΑΝ
Basketball Champions League
Γ
ΓΙΟ
20:00
07 Οκτ
Μ
ΜΆΛ
Basketball Champions League
Σ
ΣΠΆ
21:00
07 Οκτ
Ρ
ΡΆΣ
Basketball Champions League
Α
ΑΝΤ
21:00
07 Οκτ
Φ
ΦΆΛ
Basketball Champions League
Β
ΒΌΝ
21:00
07 Οκτ
Π
ΠΌΡ
Basketball Champions League
U
UCA
21:30
07 Οκτ
P
PAL
Eurocup
Τ
ΤΟΥ
92 - 77
ΤΕΛ
M
MAX
Eurocup
Τ
ΤΣΕ
64 - 75
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
75 - 93
ΤΕΛ
N
NAP
Eurocup
Μ
ΜΠΌ
72 - 75
ΤΕΛ
PAOK
Eurocup
Μ
ΜΠΟ
82 - 89
ΤΕΛ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
Φ
ΦΡΑ
79 - 71
ΤΕΛ
Σ
ΣΙΑ
Eurocup
Τ
ΤΡΈ
81 - 94
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΣ
Eurocup
Ρ
ΡΌΣ
87 - 86
ΤΕΛ
R
RIG
Eurocup
Λ
ΛΌΝ
89 - 77
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΝ
Eurocup
C
CS
19:00
07 Οκτ
Β
ΒΕΝ
Eurocup
Μ
ΜΠΆ
19:00
07 Οκτ
Κ
ΚΟΛ
Eurocup
ΑΡΗ
20:00
07 Οκτ
Μ
ΜΙΡ
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
20:00
07 Οκτ
Ν
ΝΕΠ
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
20:30
07 Οκτ
Λ
ΛΕ
Eurocup
B
BC
21:00
07 Οκτ
Λ
ΛΙΕ
Eurocup
Μ
ΜΑΝ
21:30
07 Οκτ
Ο
ΟΥΛ
FIBA Europe Cup
Α
ΑΟ
78 - 58
ΤΕΛ
N
NEF
FIBA Europe Cup
T
TAR
76 - 103
ΤΕΛ
D
DZI
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΖΟ
80 - 90
ΤΕΛ
Ζ
ΖΙΈ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΖΤ
59 - 64
ΤΕΛ
Η
ΗΡΑ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΕΒ
69 - 76
ΤΕΛ
Ο
ΟΣΤ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΕ
83 - 69
ΤΕΛ
Π
ΠΡΙ
FIBA Europe Cup
C
CB
87 - 75
ΤΕΛ
Ν
ΝΤΙ
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΑΝ
66 - 65
ΤΕΛ
Β
ΒΙΈ
FIBA Europe Cup
L
LAN
18:00
07 Οκτ
Λ
ΛΆΙ
FIBA Europe Cup
ΚΟΛ
18:00
07 Οκτ
Γ
ΓΙΟ
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΕΡ
19:00
07 Οκτ
K
KK
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΡΑ
19:00
07 Οκτ
Φ
ΦΡΊ
FIBA Europe Cup
Β
ΒΕΦ
19:00
07 Οκτ
L
LOK
FIBA Europe Cup
Α
ΑΕΚ
19:00
07 Οκτ
Β
ΒΟΎ
FIBA Europe Cup
E
ESE
19:00
07 Οκτ
G
GEN
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΠΆ
19:00
07 Οκτ
Σ
ΣΠΛ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΆ
19:30
07 Οκτ
Σ
ΣΠΟ
FIBA Europe Cup
Κ
ΚΑΛ
19:30
07 Οκτ
K
KOR
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΕ
19:30
07 Οκτ
ΠΡΟ
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΟΥ
20:00
07 Οκτ
N
NIT
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΑ
20:00
07 Οκτ
V
VAL
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
21:00
07 Οκτ
B
BC
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΑΛ
21:00
07 Οκτ
M
MAN
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΌ
21:30
07 Οκτ
Ρ
ΡΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
Ν.
2 - 0
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΖ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΝΔ
1 - 6
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ρ
ΡΩΣ
3 - 3
ΤΕΛ
Ν
ΝΙΓ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ι
ΙΟΡ
0 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
3 - 0
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Η
ΗΠΑ
1 - 0
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΝ
UEFA Nations League
Κ
ΚΑΖ
2 - 2
ΤΕΛ
Ν
ΝΉΣ
UEFA Nations League
Ε
ΕΛΒ
3 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΌΡ
UEFA Nations League
Σ
ΣΚΩ
1 - 2
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΟ
UEFA Nations League
Λ
ΛΕΥ
1 - 0
ΤΕΛ
Φ
ΦΙΝ
UEFA Nations League
Α
ΑΛΒ
2 - 1
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΝ
UEFA Nations League
Μ
ΜΟΛ
0 - 4
ΤΕΛ
Σ
ΣΛΟ
UEFA Nations League
Λ
ΛΟΥ
0 - 2
ΤΕΛ
Β
ΒΟΥ
UEFA Nations League
Ε
ΕΣΘ
0 - 0
ΤΕΛ
Ι
ΙΣΛ
UEFA Nations League
Α
ΑΓΓ
3 - 0
ΤΕΛ
Τ
ΤΣΕ
UEFA Nations League
Κ
ΚΡΟ
1 - 2
ΤΕΛ
Ι
ΙΣΠ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Φ
ΦΛΑ
99 - 66
ΤΕΛ
B
BOT
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Μ
ΜΠΡ
87 - 68
ΤΕΛ
F
FLU
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Μ
ΜΙΝ
55 - 38
ΤΕΛ
B
BAS
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
Κ
ΚΑΞ
67 - 76
ΤΕΛ
C
CRU
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
B
BAS
17:30
07 Οκτ
Φ
ΦΛΑ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
F
FLU
20:00
07 Οκτ
Κ
ΚΑΞ
Φιλικά Συλλόγων Μπάσκετ Ανδρών
B
BOT
23:00
07 Οκτ
Μ
ΜΙΝ
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