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Μικέλ Βέσγκα

Μικέλ Βέσγκα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μικέλ Βέσγκα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πάει για δυνατό χτύπημα ο ΠΑΟΚ - "Πρόταση για μέσο της Μπιλμπάο"
Super League | 02/07 - 11:54

Πάει για δυνατό χτύπημα ο ΠΑΟΚ - "Πρόταση για μέσο της Μπιλμπάο"

Ο Δικέφαλος του Βορρά αναζητά τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές σ...