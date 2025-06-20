Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Μικέλα Πέρσικο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μικέλα Πέρσικο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Διαζύγιο στον αθλητικό κόσμο - Ο αμυντικός χώρισε από τη showgirl (ΦΩΤΟ)
Serie A | 06/06 - 21:11

Διαζύγιο στον αθλητικό κόσμο - Ο αμυντικός χώρισε από τη showgirl (ΦΩΤΟ)

Η showgirl επιβεβαιώνει το τέλος της σχέσης της με τον αμυντικό: «...