Champions League | 08/09 - 18:35

Οριστικά απών ο Στρακόσα, μέσα ο Βιτάλις - Η 11άδα της ΑΕΚ για ΛΑΣΚ Λιντζ

Ο Μπρινιόλι στο τέρμα για το ματς της Ένωσης στην πρεμιέρα τ...