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Μίλαν Βιτάλις

Μίλαν Βιτάλις

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μίλαν Βιτάλις. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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"Εξοργιστικός ο Γιόβιτς, τραγική η ΑΕΚ -Νίκολιτς αν δεν τον θες, διώξτον…"!
Super League | 13/09 - 21:50

"Εξοργιστικός ο Γιόβιτς, τραγική η ΑΕΚ -Νίκολιτς αν δεν τον θες, διώξτον…"!

Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μ...

Βιτάλις: «Έζησα ένα όνειρο - Μας οδήγησε η καρδιά μας στη νίκη»!
Champions League | 08/09 - 22:54

Βιτάλις: «Έζησα ένα όνειρο - Μας οδήγησε η καρδιά μας στη νίκη»!

Ξεχωριστή βραδιά για τον Μίλαν Βιτάλις στη Νέα Φιλαδέλφεια, μ...

Οριστικά απών ο Στρακόσα, μέσα ο Βιτάλις - Η 11άδα της ΑΕΚ για ΛΑΣΚ Λιντζ
Champions League | 08/09 - 18:35

Οριστικά απών ο Στρακόσα, μέσα ο Βιτάλις - Η 11άδα της ΑΕΚ για ΛΑΣΚ Λιντζ

Ο Μπρινιόλι στο τέρμα για το ματς της Ένωσης στην πρεμιέρα τ...

Οι ευθύνες Νίκολιτς και η μικρόψυχη δήλωση και η ανάγκη για 3 μεταγραφές
Super League | VIDEO 31/08 - 17:30

Οι ευθύνες Νίκολιτς και η μικρόψυχη δήλωση και η ανάγκη για 3 μεταγραφές

Η κακή νοοτροπία της ασόβαρης ΑΕΚ που έφερε την γκέλα μ...

Είναι αντί-Πινέδα; Τα πεπραγμένα Βιτάλις στο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ
Super League | 24/08 - 14:28

Είναι αντί-Πινέδα; Τα πεπραγμένα Βιτάλις στο ντεμπούτο του με την ΑΕΚ

Πλήρης εμφάνιση από τον Μίλαν Βιτάλις στο ματς της Α...

Η ατάκα "Κέτσε" για Βιτάλις και το μόνο αρνητικό με Ηρακλή
Super League | VIDEO 24/08 - 11:53

Η ατάκα "Κέτσε" για Βιτάλις και το μόνο αρνητικό με Ηρακλή

Ο Κώστας Κετσεζόγλου στάθηκε στη σωστή νοοτροπία που ε...

Ούτε Βάργκα ούτε Γιόβιτς ούτε Ζίνι: Με αυτόν τρίβει τα χέρια του ο Νίκολιτς
Super League | 23/08 - 11:36

Ούτε Βάργκα ούτε Γιόβιτς ούτε Ζίνι: Με αυτόν τρίβει τα χέρια του ο Νίκολιτς

Ο παίκτης που βάζει υποψηφιότητα για αποκάλυψη τ...

Βολίδα του Βιτάλις, επέμβαση του Αθανασιάδη και δοκάρι! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 22/08 - 21:02

Βολίδα του Βιτάλις, επέμβαση του Αθανασιάδη και δοκάρι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Παραλίγο να χριστεί σκόρερ ο Ούγγρος χ...

Με Βιτάλις και Ζούμπκοφ η ΑΕΚ - Φρεσκάρει την 11άδα ο Νίκολιτς
Super League | 22/08 - 19:08

Με Βιτάλις και Ζούμπκοφ η ΑΕΚ - Φρεσκάρει την 11άδα ο Νίκολιτς

Οι επιλογές του τεχνικού της Ένωσης για την πρεμιέρα τ...

Η ΑΕΚ που είναι έτοιμη για μάχη, τα ερωτήματα για Τετάρτη και ο παικταράς!
Blogs | 09/08 - 00:12

Η ΑΕΚ που είναι έτοιμη για μάχη, τα ερωτήματα για Τετάρτη και ο παικταράς!

Το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΚ, η εικόνα κ...

Η ΑΕΚ βρήκε τον αντι-Πινέδα
Super League | 08/08 - 23:51

Η ΑΕΚ βρήκε τον αντι-Πινέδα

Ο Μάρκο Νίκολιτς με τις επιλογές του στο φιλικό της Α...

Τρελάθηκε με τον κόσμο της ΑΕΚ ο Βιτάλις! - “Δεν είμαι συνηθισμένος”
Super League | 08/08 - 23:28

Τρελάθηκε με τον κόσμο της ΑΕΚ ο Βιτάλις! - “Δεν είμαι συνηθισμένος”

Η δέσμευση του Ούγγρου μέσου στους οπαδούς τ...

Σόου Γκατσίνοβιτς, υπέροχο γκολ ο Βιτάλις-Έτσι ήρθαν τα “ντόρτια” ΑΕΚ (Ηls)
Super League | 08/08 - 22:33

Σόου Γκατσίνοβιτς, υπέροχο γκολ ο Βιτάλις-Έτσι ήρθαν τα “ντόρτια” ΑΕΚ (Ηls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη φιλική νίκη της Έ...

Ωραίος ο παλιός Γκατσίνοβιτς, ωραίος ο νέος Βιτάλις και 4άρα η ΑΕΚ (Vid)
Super League | 08/08 - 22:00

Ωραίος ο παλιός Γκατσίνοβιτς, ωραίος ο νέος Βιτάλις και 4άρα η ΑΕΚ (Vid)

Φιλικό 4-0 για την Ένωση κόντρα στην Καλλιθέα, λίγες η...

Τέλειο ντεμπούτο ο Βιτάλις με ΑΕΚ - Γκολάρα από τον Ούγγρο! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 08/08 - 20:37

Τέλειο ντεμπούτο ο Βιτάλις με ΑΕΚ - Γκολάρα από τον Ούγγρο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Έξοχη κίνηση και ιδανικό τελείωμα για τον νεοαποκτηθέντα χ...

Ντεμπούτο για Βιτάλις - Η 11άδα της ΑΕΚ για Καλλιθέα
Super League | 08/08 - 19:13

Ντεμπούτο για Βιτάλις - Η 11άδα της ΑΕΚ για Καλλιθέα

Οι επιλογές του Νίκολιτς για το φιλικό σ...

Οι 3 επόμενες μεταγραφές της ΑΕΚ μετά τον Βιτάλις - Super Deal 2.5 εκατ.!
Super League | 06/08 - 22:54

Οι 3 επόμενες μεταγραφές της ΑΕΚ μετά τον Βιτάλις - Super Deal 2.5 εκατ.!

Πώς ο Μίλαν Βιτάλις μπορεί να αποδειχθεί η μεταγραφή τ...

Ποια ήταν η εντυπωσιακή κοπέλα δίπλα σε Ηλιόπουλο-Βιτάλις; (ΦΩΤΟ)
Super League | 06/08 - 17:06

Ποια ήταν η εντυπωσιακή κοπέλα δίπλα σε Ηλιόπουλο-Βιτάλις; (ΦΩΤΟ)

Ο Ούγγρος ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ και φωτογραφήθηκε μ...

Το "φαρμακερό" δεξί πόδι του Βιτάλις: Τα απευθείας φάουλ από μακριά (Vids)
Super League | 06/08 - 14:04

Το "φαρμακερό" δεξί πόδι του Βιτάλις: Τα απευθείας φάουλ από μακριά (Vids)

Το… φαρμακερό πόδι του Μίλαν Βιτάλις, είναι π...

Τα "κλικ" από τις υπογραφές Βιτάλις στην ΑΕΚ - Η πρώτη ατάκα του (pics-vid)
Super League | 06/08 - 13:16

Τα "κλικ" από τις υπογραφές Βιτάλις στην ΑΕΚ - Η πρώτη ατάκα του (pics-vid)

Όσα δήλωσε αμέσως μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής τ...

Επίσημο του Βιτάλις στην ΑΕΚ - Το καλωσόρισμα από Ηλιόπουλο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 06/08 - 12:28

Επίσημο του Βιτάλις στην ΑΕΚ - Το καλωσόρισμα από Ηλιόπουλο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Και τυπικά παίκτης της Ένωσης είναι ο Ούγγρος χαφ, αφού α...