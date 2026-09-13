Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μ...
Ξεχωριστή βραδιά για τον Μίλαν Βιτάλις στη Νέα Φιλαδέλφεια, μ...
Ο Μπρινιόλι στο τέρμα για το ματς της Ένωσης στην πρεμιέρα τ...
Η κακή νοοτροπία της ασόβαρης ΑΕΚ που έφερε την γκέλα μ...
Πλήρης εμφάνιση από τον Μίλαν Βιτάλις στο ματς της Α...
Ο Κώστας Κετσεζόγλου στάθηκε στη σωστή νοοτροπία που ε...
Ο παίκτης που βάζει υποψηφιότητα για αποκάλυψη τ...
Παραλίγο να χριστεί σκόρερ ο Ούγγρος χ...
Οι επιλογές του τεχνικού της Ένωσης για την πρεμιέρα τ...
Το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΚ, η εικόνα κ...
Ο Μάρκο Νίκολιτς με τις επιλογές του στο φιλικό της Α...
Η δέσμευση του Ούγγρου μέσου στους οπαδούς τ...
Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη φιλική νίκη της Έ...
Φιλικό 4-0 για την Ένωση κόντρα στην Καλλιθέα, λίγες η...
Έξοχη κίνηση και ιδανικό τελείωμα για τον νεοαποκτηθέντα χ...
Οι επιλογές του Νίκολιτς για το φιλικό σ...
Πώς ο Μίλαν Βιτάλις μπορεί να αποδειχθεί η μεταγραφή τ...
Ο Ούγγρος ανακοινώθηκε επίσημα από την ΑΕΚ και φωτογραφήθηκε μ...
Το… φαρμακερό πόδι του Μίλαν Βιτάλις, είναι π...
Όσα δήλωσε αμέσως μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής τ...
Και τυπικά παίκτης της Ένωσης είναι ο Ούγγρος χαφ, αφού α...