Basket League | 03/08 - 12:08

Ήρωας εκτός παρκέ ο Μίλαν Γκούροβιτς – Έσωσε άνδρα από φλεγόμενο αυτοκίνητο

Σε μία πράξη αυταπάρνησης προχώρησε ο παλαίμαχος άσος τ...