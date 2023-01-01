Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Μίλαν Γκούροβιτς

Μίλαν Γκούροβιτς

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μίλαν Γκούροβιτς. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ήρωας εκτός παρκέ ο Μίλαν Γκούροβιτς – Έσωσε άνδρα από φλεγόμενο αυτοκίνητο
Basket League | 03/08 - 12:08

Ήρωας εκτός παρκέ ο Μίλαν Γκούροβιτς – Έσωσε άνδρα από φλεγόμενο αυτοκίνητο

Σε μία πράξη αυταπάρνησης προχώρησε ο παλαίμαχος άσος τ...