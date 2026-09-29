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Euroleague
B
BC
94 - 87
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
ΖΑΛ
91 - 93
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Euroleague
ΕΦΕ
94 - 84
ΤΕΛ
ΡΕΑ
Euroleague
ΦΕΝ
100 - 76
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
ΕΡΥ
80 - 81
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Euroleague
ΜΙΛ
87 - 85
ΤΕΛ
ΒΊΡ
Euroleague
Β
ΒΑΛ
111 - 88
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
PAR
79 - 92
ΤΕΛ
ΠΑΡ
Euroleague
ΜΑΚ
21:05
30 Σεπ
Μ
ΜΠΕ
Euroleague
ΠΑΟ
21:15
30 Σεπ
ΒΙΛ
Eurocup
Ν
ΝΕΠ
73 - 76
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΈ
Eurocup
Χ
ΧΆΠ
94 - 73
ΤΕΛ
Ρ
ΡΌΣ
Eurocup
Τ
ΤΌΦ
82 - 69
ΤΕΛ
Ν
ΝΊΝ
Eurocup
Λ
ΛΕ
74 - 87
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Eurocup
Β
ΒΕΝ
104 - 72
ΤΕΛ
Φ
ΦΡΑ
Eurocup
Σ
ΣΙΑ
18:30
30 Σεπ
Λ
ΛΌΝ
Eurocup
R
RIG
19:00
30 Σεπ
Ν
ΝΤΕ
Eurocup
Κ
ΚΟΛ
19:00
30 Σεπ
B
BC
Eurocup
PAOK
19:30
30 Σεπ
Μ
ΜΑΝ
Eurocup
Λ
ΛΙΕ
19:30
30 Σεπ
Μ
ΜΠΌ
Eurocup
Σ
ΣΛΣ
20:00
30 Σεπ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Ο
ΟΥΛ
20:00
30 Σεπ
Μ
ΜΠΆ
Eurocup
N
NAP
21:00
30 Σεπ
Μ
ΜΠΟ
Eurocup
Μ
ΜΙΡ
21:30
30 Σεπ
Τ
ΤΣΕ
Eurocup
M
MAX
22:00
30 Σεπ
C
CS
Eurocup
Κ
ΚΑΝ
22:00
30 Σεπ
Τ
ΤΟΥ
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΤΙ
19:00
30 Σεπ
Π
ΠΈΖ
FIBA Europe Cup
K
KK
19:00
30 Σεπ
N
NEF
FIBA Europe Cup
Π
ΠΡΙ
20:00
30 Σεπ
K
KK
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΥΣ
2 - 4
ΤΕΛ
Β
ΒΡΑ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΕΞ
- - -
ΤΕΛ
Π
ΠΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Η
ΗΠΑ
4 - 2
ΤΕΛ
Χ
ΧΙΛ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
23:00
30 Σεπ
Β
ΒΟΛ
UEFA Nations League
Φ
ΦΙΝ
0 - 0
ΤΕΛ
Λ
ΛΕΥ
UEFA Nations League
Μ
ΜΟΛ
1 - 1
ΤΕΛ
Ν
ΝΉΣ
UEFA Nations League
Σ
ΣΚΩ
0 - 1
ΤΕΛ
Ε
ΕΛΒ
UEFA Nations League
Σ
ΣΑΝ
0 - 2
ΤΕΛ
Α
ΑΛΒ
UEFA Nations League
Σ
ΣΛΟ
1 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΖ
UEFA Nations League
Λ
ΛΟΥ
0 - 2
ΤΕΛ
Ι
ΙΣΛ
UEFA Nations League
Σ
ΣΛΟ
1 - 0
ΤΕΛ
Β
ΒΌΡ
UEFA Nations League
Β
ΒΟΥ
0 - 0
ΤΕΛ
Ε
ΕΣΘ
UEFA Nations League
Ι
ΙΣΠ
2 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΡΟ
UEFA Nations League
Τ
ΤΣΕ
0 - 1
ΤΕΛ
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Μιχαέλα Καραδίμοβα
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Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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Περίεργα
| 30/09 - 07:24
Η εντυπωσιακή Βουλγάρα Υφυπουργός Οικονομίας... τραβάει τα βλέμματα! (ΦΩΤΟ)
Μπορεί η εικόνα να της κερδίζει τα φλας των φωτορεπόρτερ, ό...
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