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Μιχάλης Κρητικόπουλος

Μιχάλης Κρητικόπουλος

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μιχάλης Κρητικόπουλος. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Πέθανε πρόεδρος παλιάς ομάδας
Super League | 30/07 - 19:36

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Πέθανε πρόεδρος παλιάς ομάδας

Παρά τη μάχη που έδωσε, δεν κατάφερε να τα ξεπεράσει, σ...