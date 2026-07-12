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Μιχάλης Μόσιος

Μιχάλης Μόσιος

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"Ντράπηκε και η ντροπή" με αυτό που συνέβη στην κηδεία του «Ταμτάκου»
Ελλάδα | 10/07 - 09:00

"Ντράπηκε και η ντροπή" με αυτό που συνέβη στην κηδεία του «Ταμτάκου»

Το τελευταίο «αντίο» είπαν οικογένεια και πρόσωπα α...