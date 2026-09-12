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Μουσταφά Φαλ

Μουσταφά Φαλ

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα για τον Μουσταφά Φαλ στο Sportdog.gr. Δείτε στατιστικά, εμφανίσεις και την αγωνιστική παρουσία του με τη φανέλα στη Euroleague.

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Έκανε προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, τον εξετάζει για μεταγραφή τώρα ο ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 12/09 - 10:00

Έκανε προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, τον εξετάζει για μεταγραφή τώρα ο ΠΑΟ!

Παίκτης που μέχρι πριν λίγα 24ωρα φορούσε την φανέλα τ...

Αλλαγή πλάνου στον ΠΑΟ, ψάχνει μεταγραφή - Στη λίστα πρώην του Ολυμπιακού!
Euroleague | VIDEO 11/09 - 22:22

Αλλαγή πλάνου στον ΠΑΟ, ψάχνει μεταγραφή - Στη λίστα πρώην του Ολυμπιακού!

Οι νέοι τραυματισμοί δημιουργούν «πονοκέφαλο» στον Ζ...

«Ο απίθανος τρόπος που τραυματίστηκε ο Χέις-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό»!
Euroleague | 11/09 - 07:14

«Ο απίθανος τρόπος που τραυματίστηκε ο Χέις-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό»!

Πώς μία προσπάθεια του Βασίλη Μουράτου στον αιφνιδιασμό ο...

Μεγάλο πρόβλημα για Ομπράντοβιτς - Το νέο ρόστερ μετά τους τραυματισμούς
Euroleague | 10/09 - 00:31

Μεγάλο πρόβλημα για Ομπράντοβιτς - Το νέο ρόστερ μετά τους τραυματισμούς

Τα προβλήματα συσσωρεύονται για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς λ...

Εντιαγέ για Φαλ: «Είχε τρομερή καριέρα στον Ολυμπιακό»!
Euroleague | 09/09 - 22:44

Εντιαγέ για Φαλ: «Είχε τρομερή καριέρα στον Ολυμπιακό»!

Ο Εμπάι Εντιαγέ ίλησε για τη νέα μεγάλη πρόκληση της κ...

Νέο «χτύπημα» και συναγερμός στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε και ο Φαλ!
Euroleague | 09/09 - 19:45

Νέο «χτύπημα» και συναγερμός στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε και ο Φαλ!

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα στον Παναθηναϊκό καθώς ο...

Απάντηση της Κυβέρνησης για Φαλ και το αν «τέλεσε ποινικό αδίημα»!
Euroleague | 31/08 - 14:15

Απάντηση της Κυβέρνησης για Φαλ και το αν «τέλεσε ποινικό αδίημα»!

Θέση για την υπόθεση που αφορά τον Μουσταφά Φαλ και τ...

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για ελληνικό διαβατήριο σε Χουάντσο-Γκραντ!
Euroleague | 29/08 - 08:52

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για ελληνικό διαβατήριο σε Χουάντσο-Γκραντ!

Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο ν...

Στα… κάγκελα ο Ολυμπιακός για Φαλ-ΠΑΟ: «Είπε ψέματα, να το μάθει η Ελλάδα»!
Euroleague | 28/08 - 16:56

Στα… κάγκελα ο Ολυμπιακός για Φαλ-ΠΑΟ: «Είπε ψέματα, να το μάθει η Ελλάδα»!

Νέα μεγάλη ένταση στο ελληνικό μπάσκετ φέρνει το ελληνικό δ...

Παναθηναϊκός: Αποκάλυψη Φαλ για το ελληνικό διαβατήριο - Να τι ισχύει!
Euroleague | 25/08 - 15:30

Παναθηναϊκός: Αποκάλυψη Φαλ για το ελληνικό διαβατήριο - Να τι ισχύει!

Ο Μουστάφα Φαλ σε δηλώσεις του στην καθιερωμένη media da...

Σεβασμός! Το ποστάρισμα Φαλ από την προπόνηση του Παναθηναϊκού
Euroleague | 25/08 - 13:54

Σεβασμός! Το ποστάρισμα Φαλ από την προπόνηση του Παναθηναϊκού

Σε κλίμα αισιοδοξίας ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού γ...

Πρώτη απόφαση Ομπράντοβιτς - Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
Euroleague | VIDEO 25/08 - 10:00

Πρώτη απόφαση Ομπράντοβιτς - Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!

Ο Παναθηναϊκός έχτισε ένα ρόστερ πολλών αστέρων το φ...

"Βόμβα" με Μακρόν ο Παναθηναϊκός! Ξεκαρδιστική "τρολιά" στα Social
Euroleague | 30/07 - 22:25

"Βόμβα" με Μακρόν ο Παναθηναϊκός! Ξεκαρδιστική "τρολιά" στα Social

Με την άφιξη και του Φρανσίσκο, στο ΟΑΚΑ θα ακούγονται π...

Η γαλλική… λεγεώνα του Ομπράντοβιτς στο "T-Center"!
Euroleague | 29/07 - 23:05

Η γαλλική… λεγεώνα του Ομπράντοβιτς στο "T-Center"!

Η… γαλλική παρέα στο "T-Center" μεγαλώνει και ο Παναθηναϊκός β...

Έκλεψε Όσμαν, έχασε Τολιόπουλο - Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει νέο… μπαμ από Παναθηναϊκό!
Euroleague | VIDEO 26/07 - 23:57

Έκλεψε Όσμαν, έχασε Τολιόπουλο - Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει νέο… μπαμ από Παναθηναϊκό!

Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι έτοιμος για μία ακόμα μ...

Σκάει νέα.. βόμβα; "Δεν αποκλείω να γίνει κι άλλος ξένος Έλληνας εκτός Φαλ"
Euroleague | 17/07 - 20:04

Σκάει νέα.. βόμβα; "Δεν αποκλείω να γίνει κι άλλος ξένος Έλληνας εκτός Φαλ"

Ο Γάλλος σέντερ μετακόμισε στον Παναθηναϊκό, με τους Π...

Ουρμπόνας: «Αυτή είναι η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού»!
Euroleague | 15/07 - 17:35

Ουρμπόνας: «Αυτή είναι η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού»!

Ο γνωστός Λιθουανός δημοσιογράφος ανέλυσε τον σχεδιασμό, σ...

Αποκάλυψη Φουρνιέ για τη μεταγραφή Φαλ στον Παναθηναϊκό - Eπίθεση σε DPG!
Euroleague | VIDEO 12/07 - 14:26

Αποκάλυψη Φουρνιέ για τη μεταγραφή Φαλ στον Παναθηναϊκό - Eπίθεση σε DPG!

Ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε στην μεταγραφή του Μουσταφά Φ...

Νέος… Φαλ στον Ολυμπιακό, τον περιμένει ο Παναθηναϊκός - Αποκάλυψη Ιωάννου!
Euroleague | VIDEO 11/07 - 14:00

Νέος… Φαλ στον Ολυμπιακό, τον περιμένει ο Παναθηναϊκός - Αποκάλυψη Ιωάννου!

Μετά τον Μουσταφά Φαλ, ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται γ...

"Βέτο" Ομπράντοβιτς σε Γιαννακόπουλο, "έκοψε" κορυφαίο όνομα από τον ΠΑΟ!
Euroleague | VIDEO 09/07 - 00:01

"Βέτο" Ομπράντοβιτς σε Γιαννακόπουλο, "έκοψε" κορυφαίο όνομα από τον ΠΑΟ!

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το απόλυτο αφεντικό στον ν...

Γι’ αυτό ο Φαλ υπέγραψε αμέσως με ΠΑΟ! Πιο… έξαλλος με Ολυμπιακό από Σλούκα
Euroleague | VIDEO 07/07 - 22:51

Γι’ αυτό ο Φαλ υπέγραψε αμέσως με ΠΑΟ! Πιο… έξαλλος με Ολυμπιακό από Σλούκα

Ο Μουσταφά Φαλ δεν πήρε την απόφαση να πάει από τον Ο...