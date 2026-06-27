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Μουράτ Γετκίν

Μουράτ Γετκίν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μουράτ Γετκίν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Γιατί η Τουρκία δεν θα πάρει F-35 - Ούτε οι Τούρκοι δεν το πιστεύουν
Πολιτική | 27/06 - 05:34

Γιατί η Τουρκία δεν θα πάρει F-35 - Ούτε οι Τούρκοι δεν το πιστεύουν

Ακόμη και στα τουρκικά δημοσιεύματα φαίνεται καθαρά ό...