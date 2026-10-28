Μπανγκουλά

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Euroleague
Μ
ΜΠΕ
73 - 81
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Euroleague
Χ
ΧΆΠ
118 - 88
ΤΕΛ
ΕΦΕ
Euroleague
ΒΙΛ
82 - 75
ΤΕΛ
ΠΑΡ
Euroleague
ΒΊΡ
74 - 91
ΤΕΛ
ΖΑΛ
Euroleague
ΕΡΥ
21:00
29 Οκτ
ΜΠΑ
Euroleague
ΜΑΚ
21:05
29 Οκτ
PAR
Euroleague
ΡΕΑ
21:45
29 Οκτ
ΦΕΝ
Basketball Champions League
Ρ
ΡΊΤ
97 - 81
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΑ
Basketball Champions League
Ρ
ΡΆΣ
81 - 88
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Basketball Champions League
ΑΛΜ
103 - 100
ΤΕΛ
Μ
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Basketball Champions League
Σ
ΣΟΛ
65 - 69
ΤΕΛ
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Κύπελλο Ελλάδας
ΛΕΒ
- - -
ΤΕΛ
ΚΗΦ
Κύπελλο Ελλάδας
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ΜΑΡ
0 - 2
ΤΕΛ
ΟΛΥ
Κύπελλο Ελλάδας
Ν
ΝΈΣ
0 - 2
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΛ
Κύπελλο Ελλάδας
ΠΑΟ
2 - 1
ΤΕΛ
ΑΡΗ
Eurocup
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ΣΙΑ
98 - 93
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MAX
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85 - 94
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NAP
Κύπελλο Ελλάδας
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1 - 0
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Eurocup
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ΣΛΣ
74 - 90
ΤΕΛ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
ΑΡΗ
78 - 73
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Eurocup
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ΝΊΝ
96 - 77
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Μ
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Eurocup
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86 - 83
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Κύπελλο Ελλάδας
ΠΑΟΚ
3 - 1
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Eurocup
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ΛΕ
83 - 90
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ΧΆΠ
Eurocup
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ΛΌΝ
79 - 61
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Eurocup
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71 - 79
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RIG
Eurocup
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ΚΑΝ
80 - 80
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18:00
29 Οκτ
ΑΤΡ
ΝΒΑ
ΜΠΟ
125 - 124
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ΜΠΡ
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111 - 97
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ΝΤΙ
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130 - 103
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ΝΒΑ
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129 - 136
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FIBA Europe Cup
N
NEF
83 - 99
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Ο
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FIBA Europe Cup
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BC
70 - 91
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΕ
FIBA Europe Cup
ΚΟΛ
69 - 71
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E
ESE
FIBA Europe Cup
L
LAN
94 - 86
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
FIBA Europe Cup
Β
ΒΕΦ
88 - 91
ΤΕΛ
Α
ΑΟ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΛ
88 - 82
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ΠΡΟ
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΠΆ
80 - 103
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Τ
ΤΡΊ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΖΟ
81 - 79
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B
BAS
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΙΟ
103 - 86
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Ρ
ΡΙΛ
FIBA Europe Cup
N
NIT
82 - 80
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K
KK
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L
LOK
95 - 83
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Φ
ΦΡΊ
FIBA Europe Cup
V
VAL
85 - 87
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K
KOR
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TAR
101 - 100
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ΗΡΑ
FIBA Europe Cup
Ζ
ΖΙΈ
80 - 77
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Ο
ΟΣΤ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΑ
66 - 94
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Σ
ΣΑΛ
FIBA Europe Cup
Β
ΒΟΎ
91 - 62
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D
DZI
FIBA Europe Cup
M
MAN
89 - 85
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ΚΑΛ
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Γ
ΓΟΥ
90 - 87
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ΝΑΝ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΆΙ
93 - 90
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Σ
ΣΠΟ
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ΑΤΛ
117 - 129
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ΜΙΑ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
121 - 111
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ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΝΤΙ
97 - 89
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ΣΑΡ
ΝΒΑ
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109 - 114
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ΦΙΛ
ΝΒΑ
ΤΟΡ
129 - 99
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ΟΡΛ
ΝΒΑ
ΣΙΚ
127 - 133
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ΝΙΟ
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ΜΙΛ
100 - 132
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ΜΙΝ
114 - 119
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ΝΒΑ
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91 - 104
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ΝΒΑ
ΓΙΟ
111 - 117
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ΣΑΝ
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NTA
120 - 96
ΤΕΛ
ΟΚΛ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
87 - 103
ΤΕΛ
ΛΕΙ
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G
GEN
17:00
29 Οκτ
Σ
ΣΠΌ
Serie A
ΒΕΝ
0 - 2
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ΙΝΤ
Serie A
ΠΑΡ
0 - 0
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Serie A
ΜΙΛ
2 - 4
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1 - 4
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2 - 0
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