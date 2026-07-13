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Μπατίστ Σανταμαρία

Μπατίστ Σανταμαρία

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μπατίστ Σανταμαρία. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Η μαγκιά του ΠΑΟΚ και ο "Ντέλιας" που κάνει "παπάδες" μακριά απ’την Εθνική
Europa League | 24/07 - 09:08

Η μαγκιά του ΠΑΟΚ και ο "Ντέλιας" που κάνει "παπάδες" μακριά απ’την Εθνική

Ο ΠΑΟΚ έφαγε γκολ στα αποδυτήρια, έχασε τον Τάχα Άλι μ...

Μάγος Κωνσταντέλιας, ωραίος ο Σανταμαρία -Έτσι κέρδισε Ντιναμό ο ΠΑΟΚ (Ηls)
Europa League | 23/07 - 22:53

Μάγος Κωνσταντέλιας, ωραίος ο Σανταμαρία -Έτσι κέρδισε Ντιναμό ο ΠΑΟΚ (Ηls)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη των �...

Πολύ ευχαριστημένος ο Λίσι - Οι ατάκες για Σανταμαρία και Άλι
Europa League | 23/07 - 22:43

Πολύ ευχαριστημένος ο Λίσι - Οι ατάκες για Σανταμαρία και Άλι

Τι είπε για τη νίκη επί της Ντιναμό Κιέβου ο...

Γκολάρα ο Σανταμαρία! - Μεγάλο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)
Europa League | 23/07 - 21:19

Γκολάρα ο Σανταμαρία! - Μεγάλο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Γάλλος μέσος πέτυχε το 1-3 στο ματς με τ...

Με Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλι ο ΠΑΟΚ - Η 11άδα για Ντιναμό Κιέβου
Europa League | 23/07 - 18:52

Με Χατζηδιάκο, Σανταμαρία, Άλι ο ΠΑΟΚ - Η 11άδα για Ντιναμό Κιέβου

Οι επιλογές του Λίσι για το πρώτο ματς μ...

ΠΑΟΚ: Επιστροφή με πρεμιέρα για Άλι και Σανταμαρία
Super League | 15/07 - 16:44

ΠΑΟΚ: Επιστροφή με πρεμιέρα για Άλι και Σανταμαρία

Ολοκληρώθηκε το διήμερο ρεπό για τους «ασπρόμαυρους», μ...

Ανάλυση Σανταμαρία: Γιατί έφαγε πάγκο στη Βαλένθια – Σύγκριση με Μεϊτέ (VD)
Super League | 14/07 - 19:57

Ανάλυση Σανταμαρία: Γιατί έφαγε πάγκο στη Βαλένθια – Σύγκριση με Μεϊτέ (VD)

Τα στοιχεία που έφεραν τον Σανταμαρία στον ΠΑΟΚ, γιατί δ...

Σανταμαρία: «Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα της Τούμπας»
Super League | 14/07 - 19:19

Σανταμαρία: «Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα της Τούμπας»

Ο Μπατίστ Σανταμαρία άνοιξε την καρδιά του στην πρώτη τ...

Σανταμαρία για ΠΑΟΚ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 14/07 - 12:23

Σανταμαρία για ΠΑΟΚ: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πρώτο του μήνυμα ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ έστειλε ο...

Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία - Έκπληξη το νούμερο που διάλεξε
Super League | 13/07 - 21:37

Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία - Έκπληξη το νούμερο που διάλεξε

Ο Μπατίστ Σανταμαρία ανήκει και επίσημα στο δυναμικό τ...