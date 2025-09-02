Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Μπεντζαμίν Παβάρ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μπεντζαμίν Παβάρ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Ιντερ: Γιατί πούλησε Παβάρ και όχι Μπίσεκ
Serie A | 02/09 - 19:46

Ιντερ: Γιατί πούλησε Παβάρ και όχι Μπίσεκ

Εντύπωση προκάλεσε η απόφαση της Ιντερ να παραχωρήσει τ...