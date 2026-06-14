Μπερτ Πατενό

Mundial | 12/06 - 16:20

Πρεμιέρα με πίεση για τις ΗΠΑ με παγίδα από τη Λατινική Αμερική

Η πρόβλεψη δείχνει Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά με επιφύλαξη π...