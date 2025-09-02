Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Μπόρχα Γκονζάλεθ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μπόρχα Γκονζάλεθ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Μεγάλο διπλό ΟΦΗ στις Σέρρες με γκολάρα του Γκονζάλεθ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | VIDEO 30/08 - 21:30

Μεγάλο διπλό ΟΦΗ στις Σέρρες με γκολάρα του Γκονζάλεθ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα φανταστικό γκολ με απευθείας φάουλ από τον Μπόρχα Γ...