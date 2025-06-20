Facebook Pixel
Μπόρχα Σάινθ

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μπόρχα Σάινθ. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Καραμπόλα εκατομμυρίων με Σάινθ στον Ολυμπιακό - Νέος Μπιέλ για Μεντιλίμπαρ
Super League | VIDEO 11/07 - 00:08

Το νέο όνομα εξτρέμ που απασχολεί σοβαρά τους Πειραιώτες, ο...

Αποκάλυψη Ρομάνο! Ακούστηκε για Ολυμπιακό και κλείνει στην Πόρτο
Super League | 10/07 - 15:26

Ποδοσφαιριστής που συνδέθηκε το προηγούμενο διάστημα μ...

Τελευταία εξέλιξη με Σεν-Μαξιμέν - Η εναλλακτική που εξετάζει ο Ολυμπιακός
Super League | 01/07 - 10:28

Οι Ερυθρόλευκοι παλεύουν την περίπτωση του Σεν-Μαξιμέν, ε...

Colpo Grosso με παίκτη του ΠΑΟΚ ο Άρης - Ολυμπιακός για τον πανάκριβο Σάινθ
Super League | VIDEO 26/06 - 10:00

Η πρόταση του Άρη σε ξένο άσο-καψούρα του Λουτσέσκου, ο...

"Σφήνα" της Πόρτο σε παίκτη που έχει ακουστεί για Ολυμπιακό!
Super League | 10/06 - 16:39

Οι Δράκοι φαίνονται πως έχουν στο στόχαστρό τους τον Ι...

Aκούστηκε για Ολυμπιακό - Φαβορί η Νότιγχαμ Φόρεστ
Super League | 07/06 - 23:47

...

"Μάχη" Ολυμπιακού και Βαλβέρδε για Ισπανό παικταρά - 19 γκολ σε 43 ματς!
Super League | 29/05 - 17:42

Ο Ολυμπιακός έχει ξεχωρίσει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση π...

Ανάγκασε τον Μεντιλίμπαρ να κάνει αλλαγή και τώρα τον θέλει στον Ολυμπιακό!
Super League | VIDEO 28/05 - 18:20

Ένας πραγματικός all-rounder, τεχνικά άψογος, με εντυπωσιακές μ...

Χτυπάει σε 3 μέτωπα ο Ολυμπιακός για εξτρέμ! Χιλ, Τσέρνι & Σάινθ στη λίστα
Super League | 28/05 - 09:47

Οι Ερυθρόλευκοι είναι στην αναζήτηση του κατάλληλου γ...

Iσπανική λύση για Ολυμπιακό - “Δίνει 8 με 9 εκατ. ευρώ…”
Super League | 27/05 - 22:24

Οι Πειραιώτες συνδέονται με Ίβηρα παίκτη για τ...

"Παίζει" ο Μπόρχα Σάινθ για Ολυμπιακό - "50+ εκατ. το πακέτο για Κωστούλα"!
Super League | 27/05 - 12:56

Τα τελευταία μεταγραφικά ν...