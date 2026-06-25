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Σ
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Μ
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ΤΕΛ
Α
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Ν
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Σ
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"Αν δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας, θα είχε γίνει... κόλαση στα αποδυτήρια"!
Μπρέντε Χάνγκελαντ
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Μπρέντε Χάνγκελαντ.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
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Super League
| 25/06 - 11:45
Μάχη σε δύο μέτωπα! Κυνήγι Ολυμπιακού και ΕΠΟ για 16χρονο Έλληνα "Βίκινγκ"!
Είναι ένας σύγχρονος κεντρικός αμυντικός με ύψος, ωριμότητα, τ...
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